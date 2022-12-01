本报海口11月30日电 （记者曹文轩）记者30日从海口海关获悉：当天一批货值56万元、重3.16吨的服装及饰品在海口海关所属海口美兰机场海关顺利通关，后续将出口法国，这是海南省的企业首次通过跨境电商企业对企业（B2B）“9710”模式申报出口货物，标志着海南自贸港跨境电商外贸新业态取得实质性突破。

据悉，“9710”模式是跨境电商B2B出口中的一种模式，即跨境电商B2B直接出口模式。该模式顺应了跨境电商企业批量出口的需求，能为企业节约物流成本，也能进一步拓宽自贸港企业出口业务渠道。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 11 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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