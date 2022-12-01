本报记者 张腾扬

“赶上年底促销，线上销售额突破5万元，加上线下批发，一天差不多有20万元进账。”在位于河北省廊坊市固安县的永定城·京津冀（固安）国际商贸城，这样的成绩超出了直播“新手”李和平的预期。

李和平从事服装行业20多年，今年年初从北京大红门搬迁到固安县，成为商贸城的第一批商户。刚来时还有些疑虑，如今她已经信心十足。

商贸城是河北省承接北京非首都功能疏解的标志性工程之一。便捷的交通、完善的配套服务、丰富的业态，不仅让李和平保住了老客户，还为她吸引了许多新客户。

“我们为商户提供拓客引流、物流配送、居住等全方位经营保障服务。”商贸城副总经理王硕说。目前商贸城吸引了来自北京大红门等商圈的4000余家商户平移入驻。

廊坊地处京津雄腹地，路网密度是全国平均水平的3.5倍，距北京大兴国际机场仅26公里。“我们把大力发展现代商贸物流产业作为‘一号工程’，抢抓机遇，全力打造现代商贸物流发展高地，切实把区位优势转化为发展优势。”廊坊市委书记王立彤说。

对此，廊坊不断完善顶层设计，科学编制产业发展规划，制定配套政策措施；加快补齐交通基础设施短板，推动铁路和航空两大物流枢纽建设；大力引进现代商贸物流总部企业，吸引带动上下游企业，延伸拓展产业链条。

出商贸城，西行数百米，就到了刚建成投运不久的申通快递北方总部基地。厂房里，全自动智能化分拣流水线正高速运转。这里可以日处理快件约450万件，直接辐射京津冀、内蒙古、山西等地，全面提升了整个区域的派件时效。

今年以来，廊坊共签约商贸物流产业项目31个、总投资340亿元，初步形成了以京东电子商务、菜鸟智能骨干网、商贸城、韵达北方总部、申通快递北方总部基地等为龙头的产业集群。

营商环境是企业生存发展的土壤。近年来，廊坊不断优化营商环境，为企业发展厚植沃土。

总投资35亿元，占地500亩，从项目签约到一期投产仅5个月……永清县提升行政审批效能，护航圆通北方总部基地顺利落户。

在商贸城，固安县开设12个服务窗口，提供23项行政许可及服务事项，为入驻商户提供“一站式”服务。

与此同时，廊坊制定关于引进商贸物流总部企业的若干措施，在多方面给予真金白银的政策支持。预计到2025年，廊坊商贸物流产业增加值将占GDP的20%左右。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 11 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经