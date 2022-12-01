新华社记者 黄 兴

在重庆传统制造业企业美心集团的一栋办公楼顶，一处2万多平方米的“屋顶农场”令人眼前一亮：只见屋顶纵横交错种满蔬菜、树木，一条长约1公里的人工河环绕四周。美心集团相关负责人说，近年来，该公司围绕生产经营全流程植入绿色元素，持续优化能源结构、升级改造生产设备等，在促进产能质效提升的同时，打造一座节能减排的绿色工厂。

记者从重庆市经信委获悉：近年来，重庆力促工业企业加快绿色转型，节能减排取得成效。“十三五”期间，重庆碳强度累计下降21.9%，能耗强度累计下降19.4%，一大批工业企业实现生产过程清洁化、能源资源循环利用，有力推动产业“增绿”。当前，重庆已创建国家级绿色工厂52家、国家级绿色园区5家。

技术革新，是工业企业绿色低碳转型的重要突破口。近年来，重庆加快推动企业应用先进技术、装备、工艺，带动节能降碳。在美心集团，空气压缩站用电量曾一度占全厂用电量的12%，存在耗能大、运营服务效率低等问题。为此，公司通过安装新的空气压缩设备，每年节约120万千瓦时电量，所节省的电能用于厂内两条智能生产线的循环使用。

记者了解到，重庆各工业园区及企业还依托大数据、智能化手段推动能源精益管理，植入各类智能传感器，全面采集暖通、空调、照明、给排水、变配电监控等数据，实时了解企业水、电、气等能耗情况及碳排放情况。

能源资源循环利用，也有效助力降碳减污。正值初冬时节，得益于节能降碳、环境治理，重庆钢铁股份有限公司呈现烟囱不见冒烟、车间不见灰尘、随处都有绿树的景象。

在该公司厂区，超高温亚临界1号发电机组正有序运行，将钢铁生产中产生的富余煤气持续转化为电能。“钢铁生产会带来大量余热、余能，我们注重回收利用，持续实施三期富余煤气发电项目，不仅实现煤气无放散、年减排二氧化碳量达23万吨，更节约了电力成本，年减少外购电量4亿千瓦时，生态、经济效益俱佳。”重庆钢铁股份有限公司能源环保部党委书记徐春说。

重庆一些新兴产业也加快低碳转型，支撑绿色发展。走进位于两江水土国际数据港的两江云计算数据中心，只见机架上一台台服务器安静运行，正持续为客户提供算力支撑。

“我们联合高校开展研究、论证，通过提升制冷系统效率、组织优化机房冷热气流、充分利用自然冷源等节能措施，两江云计算数据中心每年可节省电量约240万千瓦时，相当于减少碳排放733吨。”两江云计算公司园区服务部部长谢兴说。

重庆市经信委相关负责人表示，下一步，重庆将围绕企业层面推进能效“领跑者”和绿色工厂创建，从生产源头降低能源消耗，削减碳排放和污染物排放。“十四五”期间，重庆工业领域计划累计建成30个绿色园区和300家绿色工厂，规模以上工业增加值能耗较“十三五”下降14.5%。

（新华社重庆11月30日电）

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 14 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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