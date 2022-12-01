本报记者 王 洲

累计提供各类融资支持1448亿元，升级移动端满足复合型金融需求，紧密对接科创型企业融资需要……2022年，中国光大银行武汉分行（以下简称“武汉分行”）积极利用各类金融工具，持续加大对战略性新兴产业、科技创新型企业以及民生重点领域的金融支持力度，提升服务实体经济质效，助力湖北高质量发展。

绿色发展助力“双碳”

2022年第一季度，武汉分行向湖北某新能源科技公司发放项目融资贷款2.47亿元，落地该分行首笔屋顶分布式光伏整区开发项目绿色金融贷款。“我们还委托湖北碳排放权交易中心对该项目进行了碳减排项目认证评级审定。报告显示，该项目预计产生的年均碳减排量为9.08万吨二氧化碳当量。”武汉分行普惠金融部负责人郑芳介绍。

武汉分行融入和服务新发展格局，积极践行绿色发展理念，将绿色金融作为“十四五”时期重点工作，不断丰富绿色金融产品，精准支持绿色金融重点项目和国民经济发展。2022年上半年，该行累计投放绿色贷款17.74亿元。

据介绍，武汉分行还为相关新能源汽车企业办理贴现业务14亿元，高效服务企业下游30余户经销商，帮助新能源汽车企业实现了资金快速回笼。同时，参与认购了某能源集团股份有限公司2022年第一期绿色中期票据、第三期绿色中期票据（碳中和债）2000万元，支持湖北省内电力龙头企业的风电、水电及光伏发电项目建设，积极推动绿色能源行业的发展。

创新模式服务科创

针对科创企业特点，武汉分行积极探索科创企业金融支持新模式，开启“专精特新”中小企业专项对接工程，通过搭建“方案设计、团队营销、专人审批、集中放款”的普惠信贷工厂，实现服务科创小微企业流水化作业。

加入武汉市科技金融工作站，与高新区光谷东科创星、华中师大国家大学科技园等多家孵化器加强合作，定期组织园区企业推介会……武汉分行积极搭建对接机制，为企业提供包括资金结算、投融资、资源导入等全方位金融服务。

“不少‘专精特新’中小企业有获得银行多元化、综合化、全方位金融服务的需求，我们通过对企业金融服务需求进行精准分析，定制具有光大银行财富管理特色的服务方案，伴随企业共同成长。”郑芳说，“2022年上半年，我们为46家科创小微企业发放贷款超6亿元，支持国家级、省级‘专精特新’企业127户，助力智能制造、生物医药、新材料、电子信息等新一批科创类客群拔节生长。”

武汉某排水系统有限公司是一家致力于水环境治理和水生态修复的国家级“专精特新”企业，拥有百余项发明专利。近年来企业快速成长，研发生产投入和市场规模也不断增长，对资金的需求日益增加。今年8月， 武汉分行为企业量身定制授信方案，提供科技担保贷款500万元。“这笔资金对我们加大水污染治理研究提供了有力支撑。”该公司负责人说。

精准聚焦滴灌“三农”

武汉分行高度重视涉农金融服务工作，结合湖北省十大农业产业链及客户需求，创新产品和服务模式。

围绕相关企业和产业链，武汉分行积极为涉农客户提供金融支持，为农副产品、医药等行业的71户客户发放贷款4.84亿元，支持红安县、黄梅县、兴山县等10余个县级区域客户发展。

在涉农金融领域，该行持续推进数字化经营，通过阳光e抵贷等线上产品，为涉农企业提供线上审批、签约提款等服务，以金融科技助力乡村振兴。截至今年8月，已为农副食品、畜牧养殖等行业累计投放15.65亿元。

“我们将认真履行支持当地经济发展的责任，积极助力湖北‘建成支点、走在前列、谱写新篇’，紧紧围绕长江经济带发展、中部地区加快崛起、长江中游城市群协同发展等重大战略，持续加大重点领域资金投放，持续提升服务实体经济质效。”武汉分行党委书记、行长谭梦湘说。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 14 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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