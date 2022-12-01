11月以来，面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情点多、面广、频发等多重考验，各地坚决贯彻党中央决策部署，抓好高效统筹疫情防控和经济社会发展工作，加力落实稳经济一揽子政策和接续措施，巩固经济回稳向上基础，力争实现较好结果。

最大限度减少疫情影响

全力保障社会生产人民生活

11月11日国务院联防联控机制公布进一步优化疫情防控的二十条措施后，各地在贯彻落实中努力提升疫情防控科学性、精准性，努力减少疫情对经济社会发展的影响。

29日，尽管天降大雨，湖南高速公路干杉收费站出口，一辆辆来自全国各地运送蔬菜的大货车有序进入两个可遮风挡雨的大棚车道查验。

湖南严格实行货车司机“即采即走即追”+人员闭环管理措施，建立“白名单”制度，实施重点物资通行证制度，截至目前，全省已累计发放通行证超6300张。

“货运车辆驾乘人员在高速道口接受核酸检测、信息登记后，由相关企业‘点对点’将货运车辆引导至目的地，货物装卸完成后，由相关企业引导至道口离开合肥，保障通行效率。”安徽合肥包河区方兴大道高速道口疫情防控点负责人沈永武说。

尽最大努力为群众生活提供方便，是高效统筹疫情防控和经济社会发展的必然要求。

重庆市民政部门对新提出或正在办理的困难群众基本生活保障金申请，在家庭经济状况认定环节暂时取消入户调查、邻里走访等，直接通过信息比对核定家庭经济状况。“线上申请帮扶后，7个工作日内就申请上了每月581元的农村低保保障。”身患疾病的重庆市北碚区天府镇居民冯女士说。

与此同时，各地积极做好重要民生商品保供稳价。

这几天，寒潮天气正自西向东影响我国大部地区，多地出现大风降温天气。当前，我国北方地区已全面进入供暖季。做好冬季能源保供，关乎百姓温暖过冬和企业正常生产经营。

11月14日，鄂尔多斯盆地，长庆油田已建最大储气库——苏东39-61储气库比计划提前21天完成年度注气任务，目前正开展采气系统首次投产调试。“‘十四五’期间，油田4座储气库同时启动规模作业，调峰能力将快速攀升至28.5亿立方米以上。”长庆油田公司副总经理王振嘉说。

受生猪生产周期、短期压栏惜售和猪肉消费旺季等因素影响，猪肉价格近期有所波动，各地加大保供力度，保障价格平稳运行。

四川省三台县是全国养猪大县。当地开展川猪振兴行动，推动养殖户增产稳价。“养猪场采取‘公司+农户’代养模式，目前生猪存栏量近2万头，近2个月每月出栏5000至7000头，比二季度多1000多头。”三台县冯氏养猪场总经理任春林说。

秋粮占我国全年粮食比重约四分之三，是全年粮食生产重中之重。11月以来，东北三省陆续宣布秋收告捷，我国重要粮食产区迎来丰收。

北大荒集团二龙山农场有限公司，辖区内的农资专运铁路线上机车来往穿梭，将一节节车厢的化肥卸车、转运。放眼黑龙江垦区，新粮刚刚入仓，来年的春耕供应农资储备就被提上日程。

“二龙山农场已购进化肥3400余吨，将按照农时节点陆续下发到各单位，为明春备耕打好提前量。”二龙山农场有限公司农业科技服务中心工作人员路平安说。

狠抓政策措施落实

巩固经济回稳向上基础

广西钦州市钦北区，西部陆海新通道骨干工程平陆运河青年枢纽施工现场，挖掘机有序作业，工程车来回运输。

“平陆运河马道枢纽、青年枢纽、企石枢纽等控制性工程一期工程已陆续开工，预计12月上旬完成项目全线初步设计批复，明年2月底前具备全线开工条件。”平陆运河集团有限公司工程部部长何俊辉说。

加快推进重大项目建设，是扩大国内需求、稳住经济大盘的重要支撑。各地在严冬来临之前抢抓时间窗口，扎实推进重大工程建设：

我国“八纵八横”高铁主通道之一京港（台）通道的重要组成部分昌九高铁11月21日全面开工建设；全球单机容量最大16兆瓦海上风电机组11月23日在福建三峡海上风电国际产业园下线；“十四五”水安全保障规划工程山东蒙河双堠水库11月29日开工建设……连日来，福建厦门、山东德州等地陆续举办重大项目集中开工活动，加速推进项目建设进度。

政策性开发性金融工具可解决重大项目资本金到位难等问题，有效支持基础设施建设。国家发展改革委数据显示，7399亿金融工具资金已全部投放完毕，支持的项目大部分已开工建设。在项目密集开工、资金接续发力下，投资有望保持稳定增长。

消费是畅通国内大循环的关键环节。一年一度的“双11”是提振消费的重要契机。全国多地鼓励商家加大促销优惠力度，通过发放餐饮零售消费券等措施促进消费。

宁夏银川市商务局局长刘志勇说：“商务部门联合商家集中发放百货、餐饮、家电等多品类消费券，联合辖区和商家举办系列促消费活动，‘双11’期间，银川市实现网络零售额14亿元。”

为促进消费回补和潜力释放，各地瞄准重点消费领域陆续出台新政策，如浙江提出加大餐饮、家居消费支持力度；贵州发布促进绿色消费实施方案，明确加大新能源汽车促销力度等。

疫情之下，稳市场主体，成为稳经济的关键，各地纷纷加大政策力度，为市场主体纾困解难。

福建福州市推出40条稳增长措施，推动在榕银行落实第八期福建省中小微企业纾困增产增效专项资金贷款政策，用好用足面向福州的50亿元专项额度。

“受疫情影响，企业资金周转难，福建海峡银行及时发放纾困贷款120万元，这笔贷款依托数字人民币发放，速度快、效率高、无手续费，为企业发展‘输血补气’。”福州荷塘月色餐厅财务总监林朝福说。

中国信保安徽分公司与建行、农行等银行联手，发挥出口信用保险融资增信作用，降低企业融资成本。“出口信保公司及时跟进服务，帮助企业快速优化外贸业务流程、完善风险控制机制，预计今年销售收入达20亿元。”安徽华晟新能源科技有限公司营销中心总经理金磊说。

中国市场对外资保持着较强吸引力，外资对中国经济发展前景持有稳定预期。商务部数据显示，前10个月我国吸收外资同比增长14.4%。

11月6日，在第五届进博会上，跨国制药巨头诺和诺德宣布投资4亿元在上海自贸区临港新片区成立投资公司，升级全产业链布局。“我们还提前签约了第六届进博会，对中国市场依旧充满信心。”诺和诺德全球高级副总裁兼大中国区总裁周霞萍说。

增强发展活力

努力推动高质量发展

可用眼球打字的眼动输入仪、可辅助行走的外骨骼机器人、可云上定制的“元宇宙会议”；可提高农田用水效率的智慧管理系统、可清楚计量每一滴水的电磁水表……无论是在世界互联网大会乌镇峰会每年重头戏的“互联网之光”博览会，还是在深圳举行的第二十四届中国国际高新技术成果交易会上，众多前沿科技产品如期“上新”。

科技创新是高质量发展的核心驱动力。

作为雄安“城市大脑”的雄安城市计算中心近期投入运营。该中心将为整个数字孪生城市的大数据、区块链、物联网等提供网络、计算和存储服务。

中国雄安集团数字城市科技有限公司总经理刘欣说：“雄安城市计算中心建设了模块化集装箱机房、景观式隐蔽式城市计算中心、园林化生态大厅，实现了非机房区域超低能耗，为打造‘云上雄安’提供了重要支撑。”

重型燃气轮机是发电和驱动领域的核心设备。11月25日，首台国产F级50兆瓦重型燃气轮机，在东方电气集团东方汽轮机有限公司成功下线，从四川德阳发运交付，标志着我国在重型燃气轮机领域实现零的突破。

重庆等地为高新技术企业提供低息贷款支持，三部门发文加大支持科技创新税前扣除力度，北交所探索特色制度支持中小企业创新发展……近段时间，全国多地多部门出台系列政策举措，进一步激活创新动能。

推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。

进入冬季，穿行在大兴安岭林区，道路两侧的白桦、樟子松迎面而来，苍劲的树上结满树挂，阳光照耀着洁白的积雪，时有野鸡、狍子等野生动物出现，宛若童话世界。

黑龙江省大兴安岭地区是我国最北生态安全防护屏障。眼下，一批蓝莓加工厂、北药种植园、寒地试车基地正在兴起，当地的发展模式从“一木独大”向以森林生态旅游、森林食品、药材加工等为主导的绿色生态产业体系转变。

在11月举行的《湿地公约》第十四届缔约方大会上，湖北武汉、安徽合肥、山东济宁等7个中国城市被授予第二批“国际湿地城市”认证证书；山西加快绿色低碳技术攻关，目前已建成30多座绿色开采试点煤矿；河北邢台市大力实施生态增绿工程，在城区通过见缝插绿、拆违建绿等方式，不断提高绿化覆盖面积……

“各地因地制宜，在绿色发展道路上持续探索，着力推动经济社会发展全面绿色转型，为高质量发展积蓄动能。”国务院发展研究中心研究员龙海波说。

坚持向改革开放创新要动力，是推动高质量发展实践取得的重要经验。各地通过深化改革、扩大开放，助力巩固经济回稳向上态势。

11月15日，深圳数据交易所揭牌成立，同时启动首批线上数据交易。深圳数据交易所的设立，是深圳深化数据要素市场化配置改革任务的关键举措。

11月17日，海南省商务厅发布海南进出口优势产品“三张清单”，以帮助企业进一步挖掘《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）关税减让红利……

日前，安徽省合肥市肥东县博轩大药房有限公司天悦府店负责人周婷婷收到了合肥首份通过“证照联办”改革取得的营业执照和相关许可证。通过流程再造、精简材料、压缩时限、集成服务，合肥推出的“证照联办”改革，实现了营业执照和有关行政许可“一套材料、一网填报、一次申请、并联审批、限时办结”。

中国经济空间广阔，在加快构建新发展格局中，进一步激发优势潜力。

各地聚焦发展特色优势产业、探索城乡融合发展，开辟发展新空间。在甘肃省兰州市榆中县李家庄村，温室大棚里的西红柿、草莓、圣女果等果蔬即将迎来丰收。“村里通过发展观光采摘、标准化种植、订单化生产等，多渠道增加当地农民收入。”李家庄村党总支书记张建文说。

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，随着稳经济一揽子政策和接续措施加快落地见效，以及政策性开发性金融工具、设备更新改造专项再贷款和财政贴息等一系列举措将在四季度集中显效，回稳向好基础将不断得到巩固。

新华社北京11月30日电

(责编：王震、陈键)

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