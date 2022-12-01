黄 鑫

随着云计算、大数据、物联网等数字技术的广泛运用，数字经济正与实体经济深度融合，一批兼具实体基因和数字技术能力的新型实体企业应运而生。在日前举办的中国企业家博鳌论坛“中国式现代化下的新型实体企业发展之路”研讨会上，中国企业评价协会发布了“2022新型实体企业100强”（以下简称“百强”）及发展报告，国家电网、京东、华为位居前三，一同上榜的还有京东方、工业富联、海尔智家、比亚迪、美的、小米、科大讯飞等企业。

据了解，新型实体企业是数字技术与实体经济深度融合催生的企业类别，以实体性、科技性、生态普惠性为特征，明显区别于“虚拟经济型”“互联网平台型”企业。这类企业既属于实体产业，又服务于实体产业，起到加速实体产业数字化转型升级、增强产业链供应链韧性、提升企业社会责任可及性的作用。

榜单显示，百强2021年总收入为26.5万亿元、平均收入增幅28%，总资产达33万亿元、其中实物资产占比27%，净利润为1.1万亿元，近3年平均市值估值增幅25%，具有较强的实体规模效应和成长性，是对冲经济增速下行的生力军。

同时，新型实体企业也是促进数实融合创新的关键市场主体力量。百强中，超过六成属于智能制造、智能交通、智慧物流等数字化效率提升新兴产业，三成属于传统实体产业数字化转型升级，产业数字化占比超过九成，只有8家企业隶属于数字产业化企业。

新型实体企业还是稳就业、惠民生的重要支撑。榜单显示，百强2021年雇佣员工总数1045万人，共发放薪酬1.9万亿元，人均年薪超过18万元；2021年纳税总额为9300亿元、占净利润总额近85%。

中国企业评价协会秘书长刘李佳表示，新型实体企业前身多为工业制造、零售流通等传统领域的实体企业，经历了数智化转型、线下线上融合等产业数字化过程发展至今，延续了传统实体企业重实业资本、重固定资产、重人力资源的经营模式，沉淀了大量的社会化基础设施，为疫情冲击之下我国经济稳增长和防风险提供了坚实的实体产业支撑。

在自身科技创新的同时，新型实体企业还对外输出数字技术服务，成为助力千行百业生产工艺升级、经营效率提升的“数字底座”。榜单显示，百强2021年总研发投入6481亿元、新增发明专利5.6万件，呈现科技创新和产出“双高”的特点；研发人员占比平均值为26%，高于A股上市公司均值17%。此外，今年新增的“供应链产业链赋能”指标，有65家承担起供应链数字化服务商的角色，打造新一代供应链基础设施和解决方案，不仅为行业降本增效，还增强了整个社会的产业链供应链韧性。

据了解，新型实体企业通常在产业链、供应链上发挥重要作用，可以帮助供应链上下游企业降本增效，特别是解决中小微企业、个体工商户的生产经营和市场拓展等困难，保障产业链和供应链的稳定发展。比如在乡村振兴领域，京东打造的货网、仓网、云网“三网通”供应链体系，正成为提升乡村产业能力、促进农民增收的新一代基础设施。

“在乡村振兴的过程中，特别是随着乡村数字化、智慧乡村的建设，出现了越来越多的新型实体企业，为乡村振兴作出贡献。”中国农业大学经济管理学院教授何广文说。

实体经济是经济社会发展的基石，是保障人民群众生活的物质基础。在论坛上，新华社中国经济信息社和京东消费及产业发展研究院联合发布了《新型实体企业诠释实体经济高质量发展》报告，指出实体经济也面临成长契机，例如数字化升级会带来更高的效率，基础设施的拓展能构建差异化的竞争力。实体经济持续高质量发展，要聚焦在“实”上，秉持长期主义，做到“心态实”；要有战略定力，在自己的赛道中深耕成本、效率、产品、价格、服务，做到“步伐实”；需要数字化与新型基础设施的切实助力，即“助力实”，需要真正懂产业的合作伙伴，提供场景精准、价值明确、低门槛的方案，让实体经济在数字技术、数智化供应链的加持下，突破难点、消除堵点，迎来高质量发展。

“高质量发展为新型实体企业开拓了广阔空间，数字化浪潮推动实体经济加快转型创新，加快激活数字经济活力的机制创新，加快数字赋能的技术创新，加快产业融通和场景运用的模式创新，新型实体企业将迎来黄金发展期。”国务院参事室特约研究员杨志明说。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经