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国家乡村振兴局组织开展“消费帮扶助农增收集中行动” 解决农产品滞销卖难问题

2022年12月01日15:56 | 来源：国家乡村振兴局
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　　近日，国家乡村振兴局综合司印发《关于组织开展“消费帮扶助农增收集中行动”的通知》，定于2022年11月至2023年2月，组织东部省市、有关中央定点帮扶单位、电商平台企业等相关方面力量开展“消费帮扶助农增收集中行动”，旨在通过政府引导与社会参与相结合、政策支持与市场运作相结合、线上平台与线下渠道相结合、集中发动与持续推进相结合等方式，广泛动员各方面社会力量帮助脱贫地区拓宽农产品销售渠道，解决农产品滞销卖难问题，大力营造全社会参与消费帮扶的良好氛围。

　　前期，国家乡村振兴局对脱贫地区产业覆盖面广、生产规模较大、与农民群众特别是脱贫群众和监测对象增收紧密关联的农产品滞销情况进行排查梳理，形成了需重点帮助销售农产品目录。集中行动期间，参与各方将充分发挥各自优势，同步开展东西部协作消费帮扶助农增收集中行动、高校消费帮扶助农增收集中行动、金融机构消费帮扶助农增收集中行动、中央企业消费帮扶助农增收集中行动、消费帮扶进军营集中行动、电商消费帮扶助农增收集中行动六大专项行动，形成消费帮扶工作合力，助力脱贫地区滞销农产品销售。集中行动结束后，国家乡村振兴局将会同相关部门通过专题发布会、案例推介等方式，通报表扬、集中宣传参与积极、成效显著的单位和企业，健全完善长效稳定的产销对接机制，营造消费帮扶你我同行、全民参与的良好社会氛围。

(责编：王震、陈键)
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