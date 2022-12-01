商务部新闻发言人束珏婷12月1日表示，11月25日，美国联邦通信委员会宣布禁止进口和销售五家中国企业的电信设备，称上述企业对美国家安全构成“不可接受的风险”。美方一再泛化国家安全概念，滥用国家力量恶意打压中国企业，中方对此坚决反对。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业合法权益。

束珏婷在商务部当天举行的网上例行新闻发布会上回答记者有关提问时作出上述回应。

束珏婷说，美方的做法不仅损害中国企业合法权益，也将影响美国企业和消费者利益，破坏国际经贸秩序和贸易规则，不利于中美两国，也不利于整个世界。美方应立即纠正错误做法，停止将经贸问题政治化、武器化，公平对待包括中国企业在内的各国企业。

(责编：岳弘彬、白宇)

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