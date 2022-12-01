新华社北京12月1日电（记者谢希瑶）商务部新闻发言人束珏婷1日表示，在双方高层的政治引领下，中欧已经形成强大的经济共生关系。今年前10个月，中欧贸易额达到7114亿美元，增长6.3%。中国保持欧盟第一大贸易伙伴地位，欧盟继续成为中国第二大贸易伙伴。

在欧洲理事会主席米歇尔访华之际，此行对于中欧贸易影响受到外界关注。束珏婷在商务部1日举行的网上例行新闻发布会上说，中方高度重视发展对欧关系，致力于深化双方互利共赢的合作，维护全球产业链供应链稳定畅通，维护国际经贸规则和秩序。中方愿同欧方一道，以中欧双方领导人的互动为契机，秉持相互尊重、互利共赢的原则，进一步挖掘双方贸易投资潜力，开展更高水平合作，为世界经济注入更多稳定性和正能量。

谈及中欧投资协定前景，束珏婷表示，中欧投资协定是一份平衡、高水平、互利共赢的协定，有利于中国，有利于欧盟，有利于世界。中欧双方应共同努力，推动协定签署生效，早日惠及双方企业和民众。

(责编：岳弘彬、白宇)

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