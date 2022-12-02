本报昆明12月1日电 （记者杨文明）以“科学·大健康”为主题的2022腾冲科学家论坛1日在云南省腾冲市开幕，全国人大常委会副委员长、中国科学院院士丁仲礼以视频方式向论坛致辞。

本届论坛为期3天，共邀请600多位国内外专家学者、高校负责人和企业家等以线上线下结合的方式参会，其间将举办生物多样性与绿色发展、国家前沿科学等10场分论坛，聚焦全球科技交流合作，助推加快建设面向南亚东南亚科技创新中心，推动搭建东西部科技交流合作平台，助力创新驱动产业高质量发展。

本届论坛由云南省人民政府和中国科学技术协会共同主办。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 06 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经