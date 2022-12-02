本报重庆12月1日电 （记者王欣悦）近日，重庆市农业农村委、市高级人民法院、市人民检察院、市公安局、市市场监督管理局、市知识产权局联合印发《关于保护种业知识产权打击假冒伪劣套牌侵权营造种业振兴良好环境的实施意见的通知》（以下简称《通知》）要求，将围绕完善制度体系建设等3个方面，全面净化种业市场，力争到明年底，建立起较为完备的种业知识产权保护制度体系，有效遏制假冒伪劣、套牌侵权等违法犯罪行为。

在完善制度体系建设方面，《通知》强调，要加快制定完善配套种业管理办法，结合实际研究制定重庆市保护种业知识产权相关制度等。同时，推进行政执法和刑事司法有效衔接，联合开展重大案件督查督办，依法严惩种业违法犯罪行为。

在强化技术和标准支撑方面，《通知》强调，要规范非主要农作物品种管理，结合种业市场专项检查，开展非主要农作物登记品种清理。以柑橘等重要经济作物为重点，规范非主要农作物品种命名，着力解决“一品多名”问题。

在严格行政执法方面，《通知》要求，持续开展种业监管执法年活动，突出重要品种、重点环节和关键时节，加强对种子企业、生产基地和市场经营主体的检查。同时，要以品种侵权、制售假劣、非法生产转基因种子等为监管重点，加大案件查办力度，营造种业振兴良好环境，助力乡村振兴。

种子是现代农业的“芯片”。截至目前，重庆市有合法有效推广的主要农作物品种接近2000个，其中“两杂”（杂交水稻、杂交玉米）品种有1771个，申请农业植物新品种保护273件，获得授权129件。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 06 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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