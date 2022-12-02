前10月广西国资委监管企业固定资产投资增长13.7%
2022年12月02日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁12月1日电 （记者郑壹）记者从广西国资委获悉：今年1—10月，广西国资委监管企业完成固定资产投资1445亿元，同比增长13.7%，预计全年完成1800亿元以上，投资总额创历史同期最高水平。
据介绍，今年1—10月，广西国有企业上缴税费总额269.92亿元，同比增长1.35%；累计减免房屋租金3.35亿元，惠及9074户小微企业和个体工商户，减免高速公路通行费约7亿元。
《 人民日报 》（ 2022年12月02日 07 版）
(责编：牛镛、赵欣悦)
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