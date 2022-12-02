本报贵阳12月1日电 （记者程焕）记者从贵州省政府新闻办召开的新闻发布会获悉：目前，科技特派员已实现涉农专家技术指导覆盖所有主导产业、工作队驻点服务覆盖所有乡镇、科技服务覆盖所有行政村，选派到国家乡村振兴重点帮扶县的科技特派员，每个县平均超过30人。

从2020年开始，贵州将加强农技服务作为十件民生实事之一，通过选派科技特派员和“产业导师”赴基层开展农业技术服务，助推乡村振兴和产业发展。2021年以来，贵州坚持把推进科技特派员工作作为科技人才服务乡村振兴的重要举措，共选派了4000人次科技特派员赴乡镇、行政村、农业园区、企业（合作社）开展科技服务，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的过程中发挥积极作用。

今年1至10月，科技特派员累计开展技术培训10万余人次，建成新品种、新技术集成示范基地1321个，指导服务企业、合作社3702家，帮扶农户32499户，为全省培养技术能手5354名。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 07 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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