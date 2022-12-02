第二届国际新材料产业大会召开
2022年12月02日06:30 | 来源：人民网－人民日报
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本报合肥12月1日电 （记者韩俊杰）第二届国际新材料产业大会日前在安徽省蚌埠市召开。大会以“新材料激活产业新动能”为主题，聚焦安徽新材料产业特色，发布安徽在生物基、硅基、铜基、铝基等新材料产业的发展成果并开展产业合作对接活动。
会上，全省新材料领域“双招双引”重大项目集中签约活动同期举办。主会场和分会场签约项目111个，投资总额1352.8亿元。其中，主会场签约项目27个，总投资713.3亿元。分会场签约项目84个，总投资639.5亿元。
《 人民日报 》（ 2022年12月02日 07 版）
(责编：牛镛、赵欣悦)
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