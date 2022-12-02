本报北京12月1日电 （记者杨雪梅）日前，主题为“深化仰韶文化研究，探索中华文明起源”的首届仰韶论坛举办，21位考古学家讲述了与仰韶文化相关的最新考古发现。来自各地文物部门、考古科研机构、高校的专家学者围绕仰韶文化和中华文明起源进行了深入的交流。

国家文物局副局长关强表示，希望考古工作者围绕仰韶文化的聚落形态、资源与生业模式等重点问题，加大考古调查、发掘和资料整理、报告出版的力度，深化文明起源关键阶段的理论探索与建构。

2021年11月，河南三门峡仰韶村举行了纪念仰韶文化发现和中国现代考古学诞生100周年的活动。首届仰韶论坛由中国考古学会、中国社会科学院考古研究所、河南省社会科学院、河南省文物局、三门峡市政府共同主办，之后将持续举办。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 10 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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