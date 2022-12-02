中外科学家发布十大科学问题
2022年12月02日06:31 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月1日电 （记者喻思南）在日前举行的第四届世界科技与发展论坛上，中外科学家共同揭晓了“2022年度人类社会发展十大科学问题”。
气候领域的问题为：如何通过发展绿色经济来稳定地球气候？如何有效应对全球极端天气气候事件？在兼顾经济、社会发展的前提下采取何种机制实现碳排放目标？
城市领域的3个科学问题是：如何构建绿色、高效的城市废弃资源的再利用体系？如何构建高速、立体、网络、智能的人类宜居城市形态？如何优化城市布局和功能来降低资源消耗？
制造领域的4个问题是：作为第四次工业革命的核心技术，智能制造如何推进世界制造业的转型升级和创新发展？如何认知光合作用、高精度绿色制造等底层的共性基本科学问题？如何从资源密集型、高碳制造业向去中心化、低碳制造业转型？如何实现“后摩尔时代”芯片制造中原子精度表面的加工？
《 人民日报 》（ 2022年12月02日 10 版）
(责编：牛镛、赵欣悦)
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