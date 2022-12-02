本报记者 周小苑

从泥沙淤积到河畅岸绿，从污水难题到水清景美。日前，湖北省鄂州市在当地工行的支持下完成了水环境治理的重点项目，困扰当地已久的水环境问题逐步得到解决。

支持环境治理项目是中国工商银行湖北省分行打造“绿色生态银行”的成果之一。以落实绿色行业鼓励政策为导向，工行湖北省分行积极推进信贷业务和模式创新，截至今年9月末，该行绿色贷款余额1552亿余元，比年初增加245亿余元，绿色金融发展呈现稳步增长态势。

专项资金支持服务绿色产业

“去年公司的销售额涨到了4000多万元，今年我们的目标更明确了，争取达到8000万元。”武汉水之国环保科技有限公司创始人表示，工行湖北省分行对绿色服务产业的金融支持为企业加速发展增添了强劲动能。

作为一家主营污水处理和生态修复的环保公司，武汉水之国公司在研发创新过程中对资金的需求较大。为应对疫情影响、新建实验室急需资金等难题，公司通过“汉融通”平台提交融资需求。在了解相关情况后，基于既往良好的纳税信用数据信息，工行湖北省分行通过线上办理、主动授信，今年以来累计为该公司发放低利率、纯信用贷款800万元，及时有效解了企业扩大再生产资金的燃眉之急。

为有效推进碳减排、煤炭清洁高效利用、科技创新等结构性货币工具落地，提升对绿色经济等重点领域支持的精准性和直达性，工行湖北省分行成立绿色金融委员会，制定绿色信贷战略规划和实施计划，细化贷款、业务流程协调等政策解读，力争取得市场竞争优势。截至今年9月，该行碳减排专项再贷款已获批11.63亿元，煤炭清洁高效利用专项再贷款已获批7.65亿元。

聚焦绿色发展带动产业升级转型

东风汽车旗下高端新能源汽车品牌岚图汽车，在工行银投、工银国际等工行系子公司的助力下，实现A轮融资，提升了资本实力和市场影响力。日前，500台性能级智能电动SUV岚图汽车出口挪威，彰显中国品牌的硬实力。

近年来，工行湖北省分行支持绿色产业重点领域发展，聚焦湖北省“光芯屏端网”等重大产业规划，挖潜湖北省汽车、冶金、石化等传统千亿元产业的技改等业务机会，持续加大绿色金融投放力度，先后落地了武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT—LCD）、华新（阳新）亿吨机制砂石等重点产业项目。截至今年9月末，该行创新型企业融资余额达730余亿元，创新型企业客户数为1923户。

“针对科技创新企业，我行也创新营销工作思路，为各阶段科创企业提供全周期综合化金融服务。”工行湖北省分行公司金融业务部负责人介绍，比如近期推进“信创产业金融云平台”，就是为信创产业链提供采购协同、付款管理、融资管理等一揽子金融服务，支持一批国产创新型企业。

为企业开拓融资新路径

“一点接入，全球响应”，7×24小时不间断的综合化金融支持……为帮助湖北企业用好用活市场和资源，提升跨境金融服务能力，工行湖北省分行不断拓宽融资渠道，支持跨境企业“走出去”。

截至9月末，工行湖北省分行为省内客户提供跨境直贷服务累计金额超12亿元；构建跨境企业收付平台，为省内多家企业累计办理跨国公司本外币资金池业务超27亿元，有效提升企业运营管理效能；简化业务办理流程，使省内更多的企业享受到资本项目收入支付便利化、外债注销登记、自贸区NRA账户结汇等便利服务，累计办理业务金额突破31亿元。

“抓实便利化政策落地、创新人民币金融产品，是在提升客户体验的同时，实现银企双赢。”工行湖北省分行相关负责人表示，要创新运用全周期、全产品、全链条“三全”方法，为企业提供贯穿初创期、成长期、成熟期、转型期的“全周期”金融服务。下一步该行将继续向绿色产业重点领域资源倾斜，有效提升跨境金融服务能力，让湖北更多企业得到资金支持。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 15 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)

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