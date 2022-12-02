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财经短波

2022年12月02日06:34 | 来源：人民网－人民日报
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　　人身保险产品信息透明度将提升

　　本报电  为全面规范人身保险产品信息披露行为，切实保护投保人、被保险人和受益人的合法权益，银保监会日前印发了《人身保险产品信息披露管理办法》（以下简称《办法》）。据了解，《办法》将进一步提升人身保险产品的透明度，一年期以上的人身保险产品现金价值全表以及保险产品费率表等首次作为产品信息披露材料主动公开，以便消费者更全面地了解保险产品信息。《办法》明确中国保险业协会、中国银保信等作为人身保险产品信息披露的行业公共平台，为社会公众提供权威的信息查询渠道。

　　（屈信明）  

　　

　　浙江武义完善农村金融服务体系

　　本报电  浙江省武义县持续完善农村金融服务体系，精准“滴灌”特色产业，推出“茶产业贷”“美丽乡村贷”等产品，近3年已累计发放特色产业类贷款超40亿元；该县金融机构与乡镇合作，创新推出低收入农户“共富贷”，今年以来，已发放农户贷款1.74亿元，惠及农户1327户。此外，该县还通过金融网点提升农民办事便利性，武义农商银行在32个网点拓展328项政务服务的基础上，上线“身份证延伸办”窗口，将身份证业务下沉到银行网点。

　　（李增炜）


　　《 人民日报 》（ 2022年12月02日 19 版）
(责编：牛镛、赵欣悦)
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