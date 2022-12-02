马剑

手工麻底布鞋、牡丹花开丝巾、淡水珍珠胸针……如果不是硕大的展板提醒，你很难将货架上的商品和一群特殊的创业者联系在一起。

走进浙江省绍兴市城东的一家超市，一处为残疾人创业者开辟的专柜颇为显眼，专柜上方印着两行字“用心上架是他的全力以赴，轻轻带走是您的浓浓爱意”。“这是咱们超市的黄金地段。”浙江供销超市有限公司人力资源部马彩霞说，专柜商品物美价廉，吸引了不少消费者。

淡水珍珠胸针出自诸暨山下湖一家由语言交流能力缺失者经营的企业，牡丹花开丝巾上的图案来自一名孤独症青年的笔下，卡通婴儿袜源自百余位下岗妇女和残疾朋友参与的“制袜工坊”……货架上承载着他们追求美好生活的努力，朴实而厚重。

“80后”张奇奇是6名残疾人创业者之一，也是绍兴市越城区非物质文化遗产代表性项目“千层底布鞋制作技艺”的传承人。这个看似瘦弱的农家女子，靠着祖传制鞋技艺和不服输的精神，在残联的支持下硬是撑起了一家布鞋企业，并带动周边村民、残疾人就业。

一双手工千层底布鞋纳鞋底需要2100多针，手工制鞋纳千层底从制浆到糊料到成鞋，包含10多道大工序、90多道小工序。“布鞋能进超市上架出售是对我们的信任，一针一线一定要用心。”张奇奇不时接到客户的回购电话，“这更加提醒我，把产品做好才是我们的根。”

残疾人创业产品进超市，牵线的“娘舅”是绍兴市残疾人联合会。此前，绍兴市残联党组书记、理事长徐善斌在调研中发现了推动残疾人创业产品进超市、进银行的可能，随即与相关单位开展战略合作，为残疾人“编织”梦想搭建平台。

现如今，张奇奇通过电商平台将产品卖向五湖四海，年销售额超过30万元，还将布鞋工艺课带进了“残疾人之家”。“大家都说我是残联的‘小女儿’！”张奇奇始终记得残联大家庭对她的帮助，“让残疾人朋友更好地融入社会，自给自足地创造幸福生活，是我从未忘记的使命。”

徐善斌介绍说，首期共有6名残疾人创业者的42件创业产品，免费进驻浙江供销超市10家门店。

共同富裕路上，一个不能掉队。今年7月，绍兴率先谋划出台《关于进一步加强残疾人工作促进共同富裕的若干措施》，为“出手扶一把”建章立制。其中明确，对残疾人在绍初次创业给予2万元一次性创业补贴和1万元一次性创业社保补贴。对申请创业资金贷款的残疾人，可给予最高50万元的创业担保贷款并给予财政全额贴息。针对孤独症群体，还专门出台方案支持“融爱星”积极参与省级试点，帮助更多“星星的孩子”有尊严地融入社会。

党的二十大报告提出，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展。“如何创新社会助残思路和模式，切实变‘输血’为‘造血’是我们一直在思考的问题。”徐善斌说，绍兴将以数字化改革赋能助残服务，逐步建立起“无感化”联办模式，打造帮办、代办、上门办等残疾人综合服务“金名片”。

面向这群“用心上架”的追梦者，这个拥有近34万残疾人的江南水乡给自己定了个“小目标”：“十四五”期间，力争每年新增残疾人就业1000人以上、创业50人以上，到2025年残疾人就业率达78%以上；推动特殊学校向学前教育和职业高中两头延伸，确保到2025年残疾学生接受高中阶段教育比例达93%以上。

(责编：王震、陈键)

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