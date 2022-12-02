姚 进

近日，中国人民银行逆回购操作力度逐渐加大，由上周的净回笼转变为本周的净投放。11月30日，人民银行以利率招标方式开展了1700亿元7天逆回购操作。29日，人民银行开展了800亿元逆回购操作，公开市场实现净投放780亿元，加上28日净投放的520亿元，两日已实现1300亿元净投放。

统计显示，11月21日至11月25日，人民银行逆回购单日投放规模均在100亿元以内，累计投放230亿元，期间逆回购到期4010亿元，故实现净回笼3780亿元。业内人士认为，前几周公开市场以净回笼为主，原因包括10月末央行加大公开市场投放量，以及11月的中期借贷便利(MLF)进行了缩量续做。而从本周开始人民银行加大公开市场操作则是由于降准资金到位前，临近月末短端利率进一步下行空间有限，为维持资金面流动性合理充裕，人民银行公开市场操作重回百亿元规模。

11月25日，央行宣布全面降准，将于12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)，共计释放长期资金约5000亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。业内人士表示，在降准释放资金到位之前，本次逆回购是针对月末时点可能的资金面波动展开的流动性管理，意在稳定短期限资金的供需和利率，向市场持续释放积极信号。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华认为，央行适度加大短期资金净投放，主要是近期市场利率波动较大，加之临近月末，适度加大公开市场操作，有利于平稳跨月资金面，稳定市场预期。按照惯例，12月初央行将适度调整公开市场操作力度。

“虽然央行上周回笼逆回购资金，但11月25日公告降准体现出当前货币政策的目的是保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，落实稳经济一揽子政策措施，巩固经济回稳向上基础。”中信证券首席经济学家明明表示，市场利率向政策利率回归的趋势不改，资金面料将在央行调控下保持较为平稳的态势。

展望12月，明明认为，12月份并不存在流动性缺口(不考虑MLF和逆回购到期)，但考虑到财政支出往往集中在月末，且存在银行年末考核压力，因此不排除部分时点资金面收紧的可能。

“预计月内资金面平稳。原因在于，近期市场流动性总体保持合理充裕，国内纾困稳经济政策持续发力。”周茂华表示，一般年底流动性需求有所增加。不过随着降准落地，财政资金投放，结构性货币政策工具等持续发力，预计12月份流动性将保持合理充裕，央行将通过灵活调整公开市场操作，熨平短期资金面波动。

综合过往央行在公开市场操作方面的动作来看，今年以来，央行在逆回购操作规模上更显灵活，7天期、14天期逆回购配合使用，在月末、节前等重要时间点释放出较强的稳定信号，以抚平市场流动性。在11月25日宣布降准时，央行同样强调，加大稳健货币政策实施力度，着力支持实体经济，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，保持流动性合理充裕，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配，支持重点领域和薄弱环节融资，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

“央行此次降准主要是为了补充流动性水位、稳定债市预期、对冲疫情压力，后续总量宽货币空间收窄，短端利率震荡为主。”明明认为，当前货币政策目标依然在于稳增长、宽信用，降准配合近期一系列政策协同发力，但是从本次降准的幅度以及央行对通胀等问题的担忧来看，未来仍要继续避免超发货币。此外考虑到此前MLF缩量、货币政策进一步宽松空间有限，从中期角度来看，短端利率或将继续调整。(经济日报)

(责编：王震、陈键)

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