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我国秋粮收获接近尾声 主产区粮企收购超6300万吨

2022年12月02日08:51 | 来源：人民网
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人民网北京12月2日电 （记者李栋）眼下，我国秋粮收获接近尾声，除南方部分中晚稻和晚秋作物外，其他收获已经结束。据国家粮食和物资储备局数据显示，秋粮收购进入高峰期，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超6300万吨，收购进度明显快于去年同期。

一大早，在安徽省亳州市谯城区的粮食储备库收粮大厅，农民们忙碌有序地办理着卖粮手续。从登记、制卡、扦样、检验，到过磅、结算、场地作业，整个卖粮过程，只需60分钟，“一站式”对接。魏岗镇的种粮大户周斌超说：“现在通过粮库安装的‘一卡通’系统，即可完成各个环节的业务。卖粮让人顺心，显示的数字也明明白白。”

“目前，已完成了今年的储备小麦轮换收购工作。在‘一卡通’系统的助力下，农民卖上了‘放心粮’‘舒心粮’。”亳州粮食储备库相关负责人介绍，“一卡通”系统还提高了粮食储备库的工作效率，系统还会对数据进行分析和计算，减少了人工计算的错误率。

秋粮产量占全年粮食产量的四分之三，主要包括稻谷、玉米、大豆3个品种。从上市时间看，先是南方稻谷，然后是华北玉米，最后是东北的稻谷、玉米和大豆。国家粮食和物资储备局数据显示，截至11月25日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮6344万吨，同比增加683万吨，收购进度明显快于去年同期。

分品种看，中晚籼稻、粳稻、玉米、大豆分别收购1879万吨、1436万吨、2906万吨、123万吨，同比分别增加120万吨、150万吨、382万吨、31万吨。

统计数据显示，今年全年三季粮食夏粮、早稻、秋粮面积均实现增加。夏粮、早稻单产提高，多个秋粮主产区玉米、大豆单产提高明显。“从各地实打实收和多方面反映来看，全年粮食将再夺好收成。”农业农村部相关负责人表示。

种好粮更要储好粮。“秋粮收购涉及品种多、覆盖范围广、社会关注度高，是一项系统工程。”国家粮食和物资储备局有关负责人表示，将通过加强监测预警，密切关注市场动态，在保供稳市大局中把握秋粮收购节奏，统筹做好市场化收购和政策性收购等相关工作，确保粮食市场平稳运行。

(责编：郭思邈、吕骞)
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