原标题：光大银行与10家房地产企业签订战略合作协议 促进房地产市场平稳健康发展

12月1日，光大银行分别与保利发展、大悦城、万科、绿城中国、新城控股、中海发展、碧桂园、中国金茂、金地集团、旭辉控股10家房地产企业举行银企战略合作协议签约仪式，提供意向性融资总额合计2600亿元，深化全方位合作，促进房地产市场平稳健康发展。

根据协议，光大银行将重点围绕房地产开发贷款、按揭贷款、并购贷款、债券承销与投资、预售监管资金保函、内保外贷等业务领域，充分发挥资金、渠道、服务等方面优势，与签约房企集团开展全方位、多层次的合作。银企各方均表示，将以此次签约为契机，进一步扩大合作领域、拓展合作深度，齐心协力携手推动房地产行业加快进入良性循环。

光大银行坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”总体定位，坚定落实房地产长效机制，坚持金融工作的政治性、人民性，积极践行金融央企的使命担当，切实担负起稳经济、稳增长的责任，全力支持“保交楼、保民生、保稳定”，以实际行动满足房地产企业合理融资需求，持续做好房地产融资工作，维护经济金融稳定大局。

(责编：董童、李源)

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