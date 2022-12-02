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银保监会等四部门规范“银行”字样使用

2022年12月02日22:45 | 来源：新华网
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　　新华社北京12月2日电（记者李延霞）中国银保监会、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、市场监管总局2日联合发布通知，进一步规范“银行”字样的使用，对“银行”字样使用的主体范围、名称含义、整改规范等作出明确规定。

　　《关于规范“银行”字样使用有关事项的通知》明确，未经银保监会及其派出机构批准，任何法人、非法人组织不得在名称中使用“银行”字样，国际金融组织、中央银行、多边开发机构与国家另有规定的除外。

　　通知明确，未经批准不得在名称中使用“银行”字样的情形包括：法人、非法人组织名称的全称、简称；商标名称；产品、业务和服务名称；互联网网站名称、互联网用户账号名称、移动互联网应用程序名称等。

　　通知明确，银保监会及其派出机构应当对辖内“银行”字样使用情况加强监测。对于违法使用“银行”字样的行为，应根据违法行为具体情况，依法进行行政处罚。网信部门、电信主管部门、市场监管部门应加强职责范围内对含有“银行”字样名称的审核工作。

　　通知要求，各银行保险机构发现违法使用“银行”字样情况的，应当及时向银保监会或其派出机构报告。对于违法使用“银行”字样的主体，各银行保险机构不得为其业务系统开发提供技术支持，不得与其开展营销推广方面的业务合作；在提供授信、承保等金融服务时，应当对其整改情况进行必要审查。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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