原标题：IFF2022全球年会开幕：各国政要呼吁以开放和务实合作 应对全球性经济下行挑战

以“世界大变局：共生与重构”为主题的国际金融论坛（IFF）2022全球年会于12月2日-4日在广州南沙以线上会议的方式举行。

国际金融论坛（IFF）联合主席、联合国大会主席理事会主席、韩国前总理韩升洙，联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃，新加坡国务资政尚达曼，美国前财长亨利·保尔森，全国政协副主席何厚铧，国际金融论坛（IFF）大会主席周小川发表开幕致辞。广东省副省长张新、广州市市长郭永航致欢迎辞。国际金融论坛(IFF)副理事长兼秘书长、世界银行原副行长、新开发银行原副行长祝宪主持开幕仪式。

与会嘉宾对目前全球经济出现的下行趋势表示担忧，认为各国应当采取开放和务实的合作携手应对地缘政治、疫情、通胀、债务以及气候变化等多重挑战。

韩升洙表示，“地缘政治的紧张局势使人们对战略竞争和国家安全的关切，超过了商品、资本和技术自由流动所带来的共同经济利益，给全球中长期经济增长前景蒙上了阴影。”韩升洙指出，技术和金融脱钩会给全球带来更大的损失，各国应重启交往和对话，避免出现最坏的分裂局面。为此他呼吁全球领导人以更加开放的胸怀，采取更多有利于全球福祉的行动。

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯在致辞中表示，世界正处于危急关头，防止气候灾难的窗口正在迅速关闭。各国正在努力应对生活成本危机、利率上升和迫在眉睫的经济衰退，实现可持续发展目标的机会正在溜走。

古特雷斯呼吁，重塑发达国家与新兴经济体之间的信任。他说,“只要齐心协力，我们就能共克时艰，建设可持续、公正和繁荣的未来。”

在此次会议上，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，IMF预测2023年的全球经济增长率为2.7%，但实际增长率有25%的概率会低于2%。2023年，预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退。她呼吁政府通过财政政策支持困难家庭、加强社会保障体系建设，刺激消费、推动经济增长，认为适时调整疫情防控政策以减轻其对经济的影响将是保障及平衡经济复苏的关键。格奥尔基耶娃表示广州是共同讨论“共生与重构”主题最合适的地方。在贸易和投资的推动下，广州市及大湾区很早就开始与世界共生共存。区域经济的发展与世界紧密联系，给千百万人带去了财富。她对中国近期出台的稳定房地产行业的相关政策表示支持，同时也欢迎中国采取更多措施进一步保障金融稳定。

新加坡国务资政兼社会统筹部部长尚达曼在主旨演讲中表示，世界已经进入到一个经济极其不确定的时代，同时也面临充满不确定性的地缘政治、气候变化、公共卫生等多重挑战。他认为各国必须适应并维持世界多极化的稳定，减少各方之间的摩擦。多极化世界的趋势不可逆转，也是推动全球经济回归正轨的乐观基础。尚达曼呼吁，应以更开放的全球性眼光，充分利用包括国际金融机构在内的多边机构展开合作应对事关各国共同利益的重大挑战。

美国前财长亨利·保尔森在致辞中表示，眼下世界舞台动荡不安、跨国威胁不断增加。因此，像IFF全球年会这样的高级别论坛至关重要，在这里，我们可以进行对话，坦诚讨论前进的道路。他特别指出中美两国元首近期的会晤有助于稳定两国关系，并有助于管理双方的分歧，加强两国在共同利益领域的合作。

全国政协副主席何厚铧表示，“粤港澳大湾区是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要的战略地位。现代金融服务是对大湾区产业转型和创新发展最有力的支撑，也凸显了建设粤港澳大湾区国际金融枢纽的重要性和紧迫性。因此，我们需要更加主动地参与全球金融竞争和治理格局的重构，以金融推动全球增长绿色转型，推动可持续发展实现共生。”

国际金融论坛（IFF）大会主席周小川在致辞中表示，不久前闭幕的党的二十大强调，“坚定不移扩大开放”，“推进高水平对外开放”，“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”，再一次向世界阐明了“中国开放的大门只会越开越大”的决心和“不断以中国新发展为世界提供新机遇，推动建设开放型世界经济”的愿望。他表示，IFF将立足南沙、协同港澳、面向世界，进一步发挥好国际对话交流平台的作用。

本届年会由广州市政府同国际金融论坛（IFF）联合主办，广州市地方金融监督管理局、广州南沙开发区管委会、国际金融论坛（广州）有限公司承办，邀请来自联合国、国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、新开发银行、国际清算银行等国际组织领导人，以及来自美国、英国、法国、新加坡、新西兰、菲律宾、土耳其、哈萨克斯坦、巴基斯坦等国家和地区近百位全球财经政要和高盛集团、伦敦证券交易所集团、汇丰银行等数十位世界著名企业领导人出席并发表主旨演讲。各国嘉宾将在此次IFF全球年会中探讨在世界大变局中，面对疫情、经济和气候变化等多重挑战，全球格局及其变化趋势，以及国际社会可能采取的对策和战略调整，剖析全球新形势下竞争、变革和合作的关系，寻求全球格局共生与重构以及全面可持续发展的政策建议；讨论债务高企的国家在全球高通胀及美联储货币政策紧缩形势下的风险防范问题；讨论疫情反复、俄乌冲突对全球贸易、投资、产业链、供应链的冲击和重构，以及如何在全球化过程中平衡“安全”与“效率”的政策考量；探讨在全球气候治理和“碳中和”政策共识下，如何开展气候型资产结构调整，如何建立全球气候投融资激励约束机制，以及气候转型融资带来的机遇和挑战等问题。

今年6月，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》（简称《南沙方案》），赋予广州南沙“立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台”的新定位，并明确指出要推动构建国际交往新平台，办好国际金融论坛（IFF）全球年会，推进金融市场互联互通。聚焦新机遇，本届大会专门设置了两场粤港澳大湾区圆桌会议，从国际金融枢纽建设和产业升级发展两个角度，邀请国内外专家学者出谋划策，贡献智慧。

国际金融论坛（IFF）是非营利、非官方的独立国际组织，2003年10月由中国、美国、欧盟等G20国家、新兴经济体，以及联合国、世界银行、国际货币基金组织等相关国际组织领导人共同发起成立，是全球金融领域高级别常设对话机制和多边合作机构。IFF从2017年起已连续6年在广州举办全球年会，并将全球年会及相关品牌永久落户南沙。

(责编：曹淼、李源)

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