本报石家庄12月2日电 （记者邵玉姿）河北省科技厅近日印发《“盯末端、强服务、促发展”支持市县科技创新专项行动方案》（以下简称《方案》），提出打造“五个一”科技服务品牌，完善省市县联动推进科技创新的工作机制，促进科技资源向市县集聚。

“一支队伍”下基层。《方案》提出，在全省科技系统内遴选精干力量，吸纳科技服务机构等专业人员，组成帮扶队伍深入地方、园区、企业，将服务措施解读到位、落在基层。

“一套菜单”给支持。《方案》聚焦支持加大研发投入、服务产业创新发展、促进科技成果转化、引进培养高端人才等方面，明确37条举措，助力地方区域经济高质量发展。

“一个平台”宣政策。河北省通过开通“科技政策一点通”平台，上线“科技政策一点通”手机版，帮助地方政府部门、基层创新主体了解相关政策，享受政策红利。

“一座大厅”常服务。《方案》提出，建设科技创新展示服务大厅，通过线下和线上相结合的方式，对各类创新主体开展一站式服务，帮助企业找人才、找成果、找专利、找政策。

“一份报告”提建议。针对基层渴望创新而不善于创新的难题，《方案》要求组建专业化研究队伍，在进行科技创新能力监测评价的基础上，进行精准分析诊断，每年编制创新能力评价报告，明确科技创新的发力方向和工作重点。

《 人民日报 》（ 2022年12月03日 06 版）

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经