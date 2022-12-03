人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

切实满足疫情处置期间群众基本生活需求

仲  音
2022年12月03日08:24 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　组建市民就医出行保障车队，为封控区内市民提供7×24小时非紧急就医出行服务；建立“重点保供企业+农贸市场+电商平台+社区辅助保供网点”四级保供市场网络，对群众生活必需品价格实行每日监测；建立“有家驿站”，为部分因小区封闭管理回不去家的快递外卖小哥提供住宿……当前，涉疫地区采取一系列务实举措，满足群众基本生活需求，以实实在在的工作成效温暖人心、增强信心。

　　开展疫情处置，同时也要切实满足疫情处置期间群众基本生活需求。各地区各部门要落实“四早”要求，根据检测、流调结果做好风险研判，精准判定风险区域；封控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给群众带来的不便。对于封控隔离人员，要做好服务工作，保障看病就医等基本民生服务，加大对老弱病残等特殊群体的关心帮助力度，解决好人民群众实际困难。对于阳性感染者，要科学分类收治，妥善做好儿童、老年人和有基础性疾病患者的收治、照护，促进患者早日康复。实践充分证明，民生保障做细做实，防控工作就会得到更多理解与支持，也才会更有成效。提高科学精准防控水平，切实满足疫情处置期间群众基本生活需求，尽力维护正常生产工作秩序，就能进一步增强广大人民群众坚决打赢这场攻坚战的信心，用最小的代价实现最大的防控效果。

　　高效统筹疫情防控和经济社会发展，要求我们持续在保障和改善民生、巩固经济恢复发展基础方面下更大功夫。多部门联合印发《关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》，交通运输部门扎实做好交通物流保通保畅，江苏南京抓好重大项目竣工投产，甘肃兰州积极帮助企业解决实际困难……近期，各地区各部门一手抓防疫、一手抓生产，确保“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求落到实处。拿出更多有温度、有实效的举措，用心用情用力保障和改善民生，支持中小微企业和个体工商户纾困解难，才能做到疫情防控与群众生产生活两不误，实现疫情防控和经济社会发展双胜利。

　　保持战略定力、坚定必胜信心，以“时时放心不下”的责任感，以“越是艰险越向前”的意志力，坚持人民至上，践行初心使命，抓实抓细疫情防控各项工作，我们一定能够在大战大考中交出合格答卷，打赢这场常态化疫情防控攻坚战。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月03日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
业界：积极推进水文化建设 全面融入新阶段水利高质量发展
　　人民网北京12月2日电 （记者余璐）水文化是中华文化的重要组成部分，也是水利事业不可或缺的重要内容。12月1日，第二届水文化国际研讨会以线上线下结合方式召开，国内外专家学者围绕“古代文明中的水与环境：传统、技术与文化”主题，进行了深入探讨。…
人民会客厅丨消费者如何安心消费？ 业界共话助力品质新消费
　　近年来，我国消费规模持续扩大，消费水平不断提高，消费结构改善优化，消费对经济发展的基础性作用进一步凸显。从长远看，促进消费提质升级，是适应我国经济转向高质量发展，居民消费从“有没有”转向“好不好”的必然要求。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部