仲 音

组建市民就医出行保障车队，为封控区内市民提供7×24小时非紧急就医出行服务；建立“重点保供企业+农贸市场+电商平台+社区辅助保供网点”四级保供市场网络，对群众生活必需品价格实行每日监测；建立“有家驿站”，为部分因小区封闭管理回不去家的快递外卖小哥提供住宿……当前，涉疫地区采取一系列务实举措，满足群众基本生活需求，以实实在在的工作成效温暖人心、增强信心。

开展疫情处置，同时也要切实满足疫情处置期间群众基本生活需求。各地区各部门要落实“四早”要求，根据检测、流调结果做好风险研判，精准判定风险区域；封控管理要快封快解、应解尽解，减少因疫情给群众带来的不便。对于封控隔离人员，要做好服务工作，保障看病就医等基本民生服务，加大对老弱病残等特殊群体的关心帮助力度，解决好人民群众实际困难。对于阳性感染者，要科学分类收治，妥善做好儿童、老年人和有基础性疾病患者的收治、照护，促进患者早日康复。实践充分证明，民生保障做细做实，防控工作就会得到更多理解与支持，也才会更有成效。提高科学精准防控水平，切实满足疫情处置期间群众基本生活需求，尽力维护正常生产工作秩序，就能进一步增强广大人民群众坚决打赢这场攻坚战的信心，用最小的代价实现最大的防控效果。

高效统筹疫情防控和经济社会发展，要求我们持续在保障和改善民生、巩固经济恢复发展基础方面下更大功夫。多部门联合印发《关于进一步做好最低生活保障等社会救助兜底保障工作的通知》，交通运输部门扎实做好交通物流保通保畅，江苏南京抓好重大项目竣工投产，甘肃兰州积极帮助企业解决实际困难……近期，各地区各部门一手抓防疫、一手抓生产，确保“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求落到实处。拿出更多有温度、有实效的举措，用心用情用力保障和改善民生，支持中小微企业和个体工商户纾困解难，才能做到疫情防控与群众生产生活两不误，实现疫情防控和经济社会发展双胜利。

保持战略定力、坚定必胜信心，以“时时放心不下”的责任感，以“越是艰险越向前”的意志力，坚持人民至上，践行初心使命，抓实抓细疫情防控各项工作，我们一定能够在大战大考中交出合格答卷，打赢这场常态化疫情防控攻坚战。

《 人民日报 》（ 2022年12月03日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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