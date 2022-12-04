原标题：实现生态和“生财”的有机结合

继今年4月底生态环境部等联合发布第二批58个生态环境导向的开发模式(Eco-environment-oriented Development，简称EOD模式)试点后，近期，山东、江西、广西等地纷纷公布省级试点。从国家到地方层面的鼓励政策陆续出台，正推动这一模式落地生根、开花结果，为生态环境治理引来金融活水。

长期以来，资金始终是困扰环境治理的一大难题。环境治理项目具有较强公益性，一般周期长、投入大、回报率低，社会资本参与积极性不高。EOD模式以生态保护和环境治理为基础，以特色产业运营为支撑，以区域综合开发为载体，采取产业链延伸、联合经营、组合开发等方式，推动公益性较强、收益性差的生态环境治理项目与收益较好的关联产业有效融合，是一种创新性的项目组织实施方式。尤其在国家大力推进生态文明建设的背景下，EOD模式被视为绿水青山向金山银山转化的有效路径。

EOD模式有3个关键点：一是生态导向，这是开发的前提和基础。过去有些地方开发只注重经济效益，忽略了生态效益和社会效益，这一模式明确要满足生态建设需求，给开发划定了红线。二是融合，这是开发理念的创新。把环境治理项目与收益较好的旅游业、现代农业、健康产业、新能源等产业“肥瘦搭配”、打包开发，提高社会各界参与的积极性。三是反哺，这是开发运营的长效保障。强调依靠产业经营收入反哺生态修复投入，实现项目整体收益与成本平衡，减少政府资金投入。

在国家大力倡导下，EOD模式在各地已取得一定成效。例如，作为我国首批36个EOD模式试点项目之一，山东日照水库流域生态保护与产业开发项目邀请山东省生态环境规划研究院组建专家技术团队进行一体化设计，在有序推进水源地保护区治理的同时，大力发展生态农业、生态渔业、生态旅游业等关联产业，目前已进入经济效益反哺生态环境保护治理投入的新阶段；浙江指定省环保集团作为省内EOD项目的主要实施主体，跟进省内项目实施。

EOD模式创新性地以金融活水盘活“沉睡”的绿水青山，立足打造生态环境与关联产业的自我造血能力，地方和社会资本热情都很高。不过EOD还是一项新生事物，目前尚处于探索阶段，推进中还需注意以下几点。

不能一哄而上。EOD模式行业跨度相对较大，涉及的项目规划、工程建设、地产开发、环保治理、产业管理和运营等环节专业性要求都很高，且各地生态环境治理需求、产业特点等各不相同，需要因地制宜选择匹配度高的合作伙伴。

不能做一锤子买卖。生态环境治理是长期规划，需要有长期思维。EOD模式下的产业培育和导入需要较长时间，这要求开发主体对于长流程的资金链有充分的管控和操盘能力。地方政府也要“一张蓝图绘到底”，让资本进得来、出得去。

不能当成一个“筐”。EOD项目有明确的生态导向和清晰的关联产业范围，各地实施过程中要确保生态环境治理与产业开发项目的关联性、融合性、支撑性和依托性，不能捆绑无关联的子项目，不能以试点之名行融资之实。

EOD模式的实践充分证明了美好环境也是生产力，做得好能够实现多方共赢。因此，政府、企业、金融机构需要共同构建EOD模式大格局，形成推进EOD模式的强大合力，蹚出一条践行绿色发展的新大道。（徐胥）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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