原标题：京雄高速跨地铁钢箱梁架设成功 采用顶推法施工确保房山线不断交通

12月3日凌晨4时58分，随着顶推设备的平稳运行，总长77.5米、重达3868吨的钢箱梁犹如钢铁巨龙般精准落位到主跨桥墩上。至此，经过连续38个夜晚施工，由中国中铁投资建设，中铁投资运营管理的京雄高速公路（北京段）工程，中铁三局施工的长阳立交桥上跨地铁房山线及国道107公路钢箱梁顺利完成顶推架设。

横跨地铁房山线和国道107公路两条运营的交通主干线，将面临着怎样的困难？北京青年报记者在施工现场了解到，京雄高速公路线路走向与地铁房山线相交角度约78度，以高架桥方式上跨地铁房山线及国道107公路，跨径共138米。京雄高速公路上下行均需要穿过地铁房山线及国道107公路。“如果使用传统的现浇混凝土梁施工方法，则需要占地很大面积，中断交通”，施工方中铁三局项目副经理张庆男介绍说：“顶推法施工，设备简单，施工平稳，噪声低，并且不需要中断交通，可以最大限度减小对地铁和国道交通运营安全的影响。”

据了解，既有国道107公路车流量高峰期达1000辆/小时左右，地铁房山线的运营频率也高达每5分钟一趟列车，在这么大的交通压力下，如果采用常规的现浇混凝土梁施工，不仅建设成本居高，而且安全风险极大。即便如此，顶推施工由于交通导改工程量繁杂，跨中设有多个临时墩辅助支承，钢箱梁自身重量大，顶推时需多次调节临时墩高度及线型，技术上具有相当大的难度，故该项目也被列为全线重难点、高风险工程。

重达几千吨的庞然大物是如何实现安全顶推到位的呢？张庆男告诉北青报记者：“此番操作难度不小，除了前期钢箱梁顶推至房山线边缘为白天施工外，其余顶推及落梁施工必须要在夜间地铁停运后12点半至凌晨3点进行。”施工中，需要在既有高速公路两侧先布置临时支墩，并提前将制作好的梁体在现场拼接，焊接成整体后再进行顶推作业，过程中对线形控制、落梁精度要求非常高。“左右幅钢梁同时顶推，到位后还要再进行横移调梁及将梁体落到桥墩上，打好这一套组合拳，不仅要求配合度高，更需要稳和准，对我们是一次严峻的考验，最终经过38天的努力，获得了成功。”张庆男说。

据介绍，京雄高速公路作为连接北京与雄安最便捷的快速交通走廊，是《河北雄安新区规划纲要》中“四纵四横”环京津冀一体化新格局的主干线路，是北京中心城区和大兴国际机场连接雄安新区最便捷的高速公路通道。建成后，将为“千年大计”的雄安新区增添一道亮丽的风景线，成为京津冀产业提档升级，经济融合联动，区域协调发展的重要节点，对于完善雄安新区对外骨干路网，构建京雄1小时交通圈，服务京津冀协同发展交通一体化进程具有重要意义。（记者 刘洋）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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