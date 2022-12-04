原标题：“税力量”描绘乡村振兴新画卷

全面推进乡村振兴是党中央着眼全面建设社会主义现代化国家大局作出的重大决策部署。近年来，各地税务部门紧紧围绕落实乡村振兴战略，在发展农村特色产业上下功夫，当好乡村振兴的“领头雁”，描绘好乡村振兴新画卷。

“税动能”赋能农企释放大能量

为将税惠政策转化为改善民生的动力，云南临沧税务部门紧紧围绕乡村振兴战略，立足税收职能，着力打通企业发展“中梗阻”，让税惠红利从“纸上”直达纳税人“账上”，支持农业企业发挥好在推进乡村振兴中的带动作用，为美丽乡村建设注入“税动能”。

走进云县康某公司种植基地，1500多亩的释迦果挂满枝头，育苗、滴灌、新型有机肥料等新技术全部入棚。“我们对果树、土壤、温度、本地气候的数据进行每天一监测，并与工业和科技信息化局、农业科技推广站等部门合作，反复实验，探索建立起 ‘五化’技术模式，实现了增产增收。”

该公司负责人杨庆感受颇深：“税务服务智能化、农业生产技术化，让我们对未来越来越有信心。税务部门创新推出‘云客服’，让我们及时享受到了小微企业税收优惠政策及‘六税两费’减免，为企业持续实现科技富农增添了底气和信心。”

要丰收，也要增收。今年以来，组合式税费支持政策的接连出台，为农业市场主体送去了“真金白银”，让农业市场主体更有底气去发展产业，带动群众增收致富。

“税力量”增厚乡村发展底色

为带动乡村振兴产业兴旺，税务部门聚焦助农兴农进行产业帮扶，用活产业扶贫政策，落实好各项帮扶措施，帮助群众实现持续稳定增收，为美丽乡村新画卷增添底色。

沧源县班老乡下班老村是当地税务部门挂钩帮扶的边境村，当地税务部门通过积极鼓励和引导村内群众发展林下中华蜂养殖特色产业，不断壮大村集体经济，帮助下班老村走好生态健康发展的道路。

“通过发展林下中华蜂养殖业，给村民们带来了稳定持续的收入，而且现在林下中华蜂养殖模式也在向其他村寨扩展，未来发展规模也将进一步扩大。”下班老村驻村工作队队长、第一书记赵文祥表示。“产业振兴是乡村振兴的基础，当地税务部门先后向下班老村投入扶贫资金55万元，引进帮扶资金30万元，其中很大一部分都用来作为发展特色产业的项目资金，相信我们下班老村的特色产业将会愈发红火。”

农业生态产业可持续发展是绿色发展之路，也是乡村振兴之路。为进一步助力乡村振兴搭乘绿色发展快车，税务部门充分发挥税收职能作用，切实帮助农业生态产业拔节成长。

在双江拉祜族佤族傣族布朗族自治县，林下中草药种植是近年来生态产业发展的新方向。在当地邦丙、大文、忙糯等乡镇，茯苓、大黄藤、铁皮石斛、三七等中药材种植面积超1万亩，既促进了当地群众就业，也为当地生物制药业的发展提供了原材料基础。

为扶持中草药种植业的发展，当地税务部门拍摄制作农产品税收优惠政策的宣讲视频，以情景故事、动画讲解等通俗易懂的视频形式“送惠到社”。同时组织会拉祜族、佤族等少数民族语言的税务干部对少数民族群众开展面对面宣传辅导，推动税惠政策直达快享。

“税务干部通过视频一点点教我们通过电子税务局进行申报和发票申领，用少数民族语言给我们讲解政策，还为我们牵线搭桥，联系到银行贷款，让我们有了更多的发展空间，村里的日子这下是越来越有盼头了！”江福大茯苓种植农民专业合作社的负责人杨素芬表示。（林瑞轩）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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