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畲民当“主播” 直播成为“新农活”

2022年12月04日08:25 | 来源：中国新闻网
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原标题：畲民当“主播” 直播成为“新农活”

“茶叶里的茶多酚对我们的身体是非常有帮助的……”近日，在云和县石塘镇的“石榴红”直播工作室举行了一场颇具畲族特色的助农直播活动。在直播工作室里，助播团成员和村民们身着畲族服饰共同为当地的土蜂蜜、茶叶、山茶油、板栗酒、雪梨糖等农特产品直播吆喝。不到两个小时，就吸引了近三千人围观。

近年来，石塘镇探索出了少数民族农特产品直播带货销售的新模式，有效促进群众增收、助推乡村共富。今年4月，石塘镇“石榴红”直播工作室挂牌成立后，叶高坪畲族村干部、青年助播团成员雷雪珍就率先当起了主播，帮村民带货。“通过共富直播间，我们畲族‘山哈’的农特产品有了更好的销路，这有利于促进村民增收致富。”雷雪珍说。

石塘镇在成立“石榴红”直播工作室的基础上，还从全镇范围内的13个行政村选取了40余名青年党员干部，组成了助播团，并配齐了直播工具。每周，成员们都会定期组织村民进行直播带货，帮助农户增收致富。“我们的直播间采用“固定+流动”方式，既有一个固定的直播工作室，也会根据需要搭建‘流动直播间’，尽最大努力为村民们搭建直播带货平台。”石塘镇团委副书记钟丽丽介绍说。

在石塘镇朱村村，该镇助播团成员走进农户家中，现场搭起了“流动直播间”，桌上红茶、白茶、绿茶等品种的茶叶依次摆开，助播团成员与村民一同进行直播带货。“在他们的帮助下，我家的茶叶基本都已经预定出去了。”朱村村村民徐必伟为“流动直播间”竖起大拇指。

石塘镇生态资源丰富，农特产品种类多、品质好，但过去由于地处山区交通不便，农户们缺乏销售渠道，许多农特产品存在销售困难的情况。如今，在助播团的带动下，全镇110余户从事农业种养殖的村民，已有60余户做起了直播。石塘镇相关负责人表示，接下来，石塘将根据技能人才共富能力大提升行动方案，通过建立实训基地、聘任导师等举措，培育一批本土技能型人才，带动辖区村民走上共富路。（兰荣霞 蓝夏薇）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)
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