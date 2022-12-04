原标题：技能奖牌见证产业升级

我国高技能人才能在世界级大赛中获奖，不仅说明我国高技能人才在新产业新领域已经可以比肩国际高技能人才，更说明我国产业持续升级，在数字经济、新能源等新领域已经取得了长足的进步，甚至已经开始领跑。

我国在多个领域突破引领世界科技创新前沿，在多条赛道驱动发展新技术新产业，为广大技能人才发挥才干提供了广阔空间。

近日，2022年世界技能大赛特别赛最后一站奥地利赛区比赛落幕。中国代表队在参加的34个项目中取得了21枚金牌、3枚银牌、4枚铜牌和5个优胜奖的优异成绩，金牌数和团体总分再次位居世界第一位。

历数本次世赛特别赛战报，可以发现中国代表队获得的21块金牌中有不少零的突破。特别是在新兴产业所涉及的赛道中，中国“00后”选手的表现尤其抢眼。

在最后一站重型车辆技术与维修项目中，宁波“00后”小伙蒋昕桦拧螺丝成就世界冠军，实现了中国队在该项目上金牌零的突破；在云计算项目中，来自深圳的陈新源以每天接近满分的压倒性优势，在该项目首次摘金；在新增项目之一的光电技术的角逐中，来自重庆的李小松为中国队拔得头筹；同样是新增赛项，可再生能源项目要用4天多的时间完成风光互补发电系统安装调试等一整套复杂任务，广东学生陈智勇拿下了这枚来之不易的金牌……奖牌不仅记录着技能强手的艰苦努力，更折射出我国向制造业强国迈进的时代之光。

青年一代技能人才在世界舞台上成功夺冠，与国家产业布局优化升级，努力开辟新领域新赛道，不断塑造新动能新优势紧密相关。对此，业内专家表示，我国高技能人才能在世界级大赛中获奖，不仅说明我国高技能人才在新产业新领域已经可以比肩国际高技能人才，更说明随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，我国产业持续升级，在数字经济、新能源等新领域已经取得了长足的进步，甚至已经开始领跑。

中国劳动和社会保障科学研究院职业与技能研究室副主任陈玉杰认为，技能人才特别是高技能人才是推动技术创新和实现科技成果转化不可缺少的重要力量。瞄准产业发展趋势，加强高技能人才队伍建设关系着我国经济结构调整和产业转型升级的顺利实现，也关系到经济社会发展的大局。我国在多个领域突破引领世界科技创新前沿，在多条赛道驱动发展新技术新产业，为广大技能人才发挥才干提供了广阔空间。

高技能人才发展不仅是中国产业升级的一个缩影，也是促进制造业迈向高质量发展的关键因素。中国劳动和社会保障科学研究院研究员王宏表示，高技能人才具有高超技艺和精湛技能，能够解决现场疑难问题，一般承担有较高创新性要求的工作。在一些高技术制造业企业，少数高技能人才还要参与企业重大生产决策、技术革新方案论证、科技创新成果试制定型等关键工作。激发高技能人才创新活力，对于企业提高生产效率和效益、加快创新技术成果转化落地、保持甚至增强市场竞争力至关重要。

当前，数字经济、“双创”加快发展，新型城镇化、乡村振兴孕育巨大发展潜力，新的就业增长点不断涌现，大量新职业新领域新机遇应运而生。专家表示，期待广大劳动者特别是青年一代学得一技之长，为我国经济结构调整和产业转型升级贡献自己的力量。（敖蓉）

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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