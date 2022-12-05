本报杭州12月4日电 （记者江南、窦瀚洋）浙江宁波万佳电器有限公司厂区，生产线开足马力，新能源汽车电磁线圈顺利出厂。

“受市里建立的重点企业闭环生产管理机制帮助，我们的生产没受到疫情影响。”公司负责人说，员工生活物资供给都有保障，还新增100多个寝室床位，员工出勤率超80%。

疫情发生后，宁波市相关部门第一时间赶赴重点企业，一对一服务，帮助企业建立健全闭环生产工作体系机制，及时解决通行证办理、物资调拨、员工后勤服务等问题，协调解决企业闭环生产的后顾之忧。

宁波市高效统筹疫情防控和经济社会发展，快速处置突发疫情，切实做好常态化疫情防控，坚决做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。为提升企业生产能力，当地经信部门牵头，联合卫生健康、疾控等部门，摸清辖区具备闭环生产能力的重点工业企业底数，指导企业制订应急预案，督促主体责任落实，加强业务培训演练，力保重点企业生产不停、物流不断、产能不减、秩序不乱。

宁波还创新服务管理方式，推进“商务包机”，支持外贸企业出国抢订单、拓市场。目前，宁波已组织商务包机8班次，累计服务600人次，完成订单额20亿美元。

“当前，宁波正推出‘百团千企万人’拓市场促招引行动，以明年4月前为阶段性节点，力争组织赴境外拓市团组超过100个，企业超1000家，出境人员超1万人，以更大范围、更大力度帮助企业抓住时机走出去拓市场，希望以线下‘大交流’助推实现开放质量‘大提升’。”宁波市商务局有关负责人说。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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