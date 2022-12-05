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广东深圳市——

多措并举稳经济促发展（高效统筹疫情防控和经济社会发展）

2022年12月05日05:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报深圳12月4日电  （记者陈伟光、程远州）深圳坪山，繁忙的比亚迪车间内，一辆辆新能源汽车驶下生产线。“从第200万辆到第300万辆，只用了半年时间。”公司相关负责人说，前三季度，比亚迪累计销售新能源汽车118万辆，同比增长约250%。

　　一段时间以来，深圳市认真贯彻落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，加力落实稳经济措施，为实体经济创造了良好发展环境。

　　纾困解难“30条”、培育壮大市场主体“30条”、促消费“30条”、工业经济“30条”、经济稳增长“30条”……今年以来，深圳已陆续出台5个“30条”等政策，推动经济高质量发展。前三季度受惠企业超100万家，累计为市场主体减负超1400亿元。“我们享受了企业所得税、增值税退税共计1230万元，解决了资金周转难题。”专精特新“小巨人”企业影石创新科技公司财务负责人黄薇说。

　　从缓缴或减免社会保险费、实施失业保险稳岗返还，到市场主体梯度培育奖励、小微企业“首贷户”贴息贷款，一揽子政策持续发挥作用。

　　为更精准地促进企业发展，深圳开展“助企行”活动，各级领导干部积极走访企业，送政策服务、纾困措施。

　　订单激增，深圳优特普技术有限公司负责人聂怀春却喜忧参半：“急需资金安排采购及生产，但因为没有形成正式订单，也没有抵押物，很难融资。”了解情况后，走访小组立即与宝安区金融部门对接，按照“一企一策”制定融资方案，企业顺利拿到1200万元贷款。

　　保障工业企业享有优质生产空间是产业发展重中之重。深圳将按照连续5年每年建设不少于2000万平方米厂房的进度，提供高品质、低成本、定制化产业空间，让制造业企业有足够的生产空间。

　　深圳还发布对外投资合作扶持计划，支持当地企业参加海外展会，组织海外经贸代表团“出海抢单”，推动了合作项目落地。截至10月底，深圳企业已组团参加了20余场海外展会。前三季度，深圳外贸进出口增速加快，全市货物贸易进出口达2.61万亿元，同比增长3.9%。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月05日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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