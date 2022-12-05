本报石家庄12月4日电 （记者邵玉姿）为实现更加充分更高质量就业，日前，雄安新区印发《河北雄安新区构建现代化就业公共服务体系三年行动计划》（以下简称《计划》），提出“十四五”期间实现城镇新增就业4.1万人，稳步扩大高技能人才总量，不断优化创业环境，使覆盖全民、贯穿全程、辐射全域、便捷高效的全方位就业公共服务体系更加完备。

《计划》明确实施就业扩容行动、创业扶持行动、就业兜底帮扶行动、技术技能素质提升行动、就业服务效能优化行动、就业政策宣传行动、劳动者权益保障行动等7项重点工作。

在实施就业扩容行动方面，《计划》要求，坚持产业发展引导就业创业，建立信息对接交流机制，掌握建设项目和急需配套服务情况，以建筑、绿化、养老、托育、家政、社区服务为重点，稳定开发建筑、社区服务等岗位，2022年征集3万余个就业岗位，2023至2025年征集就业岗位10万余个。同时，支持多渠道灵活就业和新就业形态发展，建设为灵活就业人员提供集招工候工、现场招聘、信息推介、人员匹配、技能培训、政策咨询、劳保维权于一体的免费公益性的“零工驿站”，打造“职业培训机构+人力资源服务机构+零工驿站”服务模式。

在实施创业扶持行动方面，《计划》鼓励引导有创业意愿和创业能力的大学生、退役军人等人员返乡入乡创业。高校毕业生毕业学年及毕业5年内初次创业，给予一次性创业补贴1万元。鼓励安置人口自主创业，在新建成投入使用片区内打造就业创业园区，落实租金减免、税收优惠、小额贷款、创业补助等政策。“十四五”期间，将新增参保创业主体5000户，带动就业岗位5万个。

在实施就业兜底帮扶行动方面，《计划》提出实施安置人口就业保障计划。对安置人口的劳动就业状况进行动态摸排，建立和完善安置人口劳动力资源信息库。对就业困难人员实施就业援助，实行实名制动态管理，使有就业意愿的劳动力享受“一对一”岗位推荐服务，每人获得2个以上有针对性的岗位信息。构建覆盖全部安置劳动人口的贯穿终身、适应市场需求的职业技能培训制度，提供“菜单式”“订单式”培训，让有培训意愿的征迁群众至少掌握1至2门就业技能和2至3项实用技术。

此外，《计划》强调抓好重点群体技能培训，重点加强征迁群众、高校毕业生、城镇青年、农村转移就业劳动者等技能培训。“十四五”期间，组织开展补贴性职业技能培训11万人次、社会性培训10万人次。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 08 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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