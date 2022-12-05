甘肃加快基础设施建设
交通运输固定资产投资破千亿元
2022年12月05日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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本报兰州12月4日电 （记者赵帅杰）日前，记者从甘肃省交通运输厅获悉：截至11月底，甘肃交通运输行业今年已累计完成交通运输固定资产投资1018.6亿元，年内首次突破千亿元大关。
今年以来，甘肃交通运输行业全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，抢抓适度超前加快基础设施建设和促投资稳增长重要政策机遇“窗口期”，保持交通运输经济高位运行，重点工作任务基本实现预期目标。
前11个月，甘肃交通运输固定资产投资累计完成1018.6亿元，同比增长8.9%。其中，公路水路累计完成933.6亿元，同比增长8.3%；民航机场累计完成85.0亿元，同比增长16.9%。
截至11月底，甘肃建成自然村（组）通硬化路1.1万公里，收费公路征收通行费122.33亿元（含政策性减免35.37亿元），“四好农村路”示范县创建、信息化示范县建设持续推进，农村公路路衍经济已初见成效。
《 人民日报 》（ 2022年12月05日 08 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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