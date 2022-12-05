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云南积极推进科技惠民

20项民生领域科技项目将实施

2022年12月05日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报昆明12月4日电  （记者叶传增）近日，云南省科技厅发布《云南省民生科技创新工程行动方案（2022—2025年）》（以下简称《行动方案》）。根据《行动方案》，到2025年，全省将围绕人民群众最为关心的人口健康、资源环境、公共安全、生态保护等民生领域，组织实施20项重大科技项目，着力突破50项提高人民群众生活质量的关键技术，构建高效的民生科技创新体系。

　　《行动方案》提出，要组织实施人民群众生命健康科技创新与应用示范。针对人民群众最关心的生命健康问题，围绕健康云南建设战略需求，在重大疾病防治、应对人口老龄化等方面，以传染病防治技术体系建设和临床医学研究中心为抓手，突破关键技术，加强疾病防治技术普及推广和临床新技术、新产品转化应用。

　　《行动方案》细化了组织推进生态文明建设科技创新与应用示范的措施。将组织实施西南生态安全屏障科技示范、组织推进大气和水生态环境治理科技创新与示范、开展土壤和固体废弃物生态环境治理科技创新与示范、推进绿色低碳技术创新和应用。

　　针对人民群众关心的安全问题，云南将重点开展自然灾害防灾减灾、安全生产、消防救援等领域的关键技术研究和应用示范，推进公共安全突发事件预防控制、监测预警、应急处置等关键技术的持续创新，加强突发公共事件应急能力，提升自然灾害防御水平。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月05日 08 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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