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贵州促进经济社会发展全面绿色转型

到2025年绿色经济占比50%

2022年12月05日05:50 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报贵阳12月4日电  （记者程焕）为进一步推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，贵州省人民政府日前发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》（以下简称《实施意见》），重点从健全绿色低碳循环发展的生产体系、流通体系、消费体系以及基础设施绿色升级等方面提出明确要求，以促进经济社会发展全面绿色转型。

　　《实施意见》明确，到2025年，贵州省单位地区生产总值能耗较2020年降低13%，单位地区生产总值二氧化碳排放较2020年降低18%，绿色经济占地区生产总值比重达到50%，经济社会发展绿色化、低碳化水平显著提升，绿色低碳循环发展经济体系初步形成。到2035年，建成绿色低碳循环发展经济体系，碳排放达峰后稳中有降，建成生态文明建设先行区。

　　《实施意见》提出，到2025年，新增城镇生活污水处理能力44万立方米/日，建设改造污水管网4000公里，配套建设污泥资源化处置设施，实现厂网能力协调配套；完成全省10个县级市建成区黑臭水体排查整治；提升危险废物监管水平，打造全省固体废物环境监管“一个平台、一张网”；推进医疗废物信息化管理，实现一级以上医疗机构医疗废物可追溯，并逐步向乡镇卫生院、社区卫生服务中心延伸；推进设市城市实现餐厨垃圾处理能力全覆盖；加快县域生活垃圾焚烧处理全覆盖，配套建设焚烧飞灰处理设施，全省基本实现原生生活垃圾“零填埋”。

　　在健全绿色低碳循环发展的消费体系方面，《实施意见》倡导绿色低碳生活方式。深入践行“光盘行动”，制止餐饮浪费；普遍推行生活垃圾分类，强化塑料污染全链条管理；开展绿色生活创建活动，打造绿色学校、绿色社区样板标杆，推进80%以上的县级以上党政机关建成节约型机关。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月05日 08 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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