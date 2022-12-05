本报记者 王欣悦

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绿色金融在支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用等方面大有可为。近年来，重庆始终坚持“两山”理念，着力发展绿色金融，建立“长江绿融通”绿色金融大数据综合服务系统，助推政银企对接长效机制，构建绿色发展体系。随着一项项创新改革举措实施，经济效益和生态效益逐渐凸显。

“地里庄稼长不好，乡亲们靠山吃山，盯上了山上的树。”谈起前些年的经历，重庆市城口县岚天乡红岸村村民谢昌林直摇头。

眼见环境一天天变差，政府决定实施生态搬迁。可手里没钱，搬得出如何稳得住？得知情况后，重庆农村商业银行在调研后开发出农村产权抵押融资新模式，为当地农户办理“美丽乡村住房贷款”。有了钱，农户改造、装修房屋，一些人还开办农家乐吸引周边避暑游客，在家门口吃上了旅游饭。

从2019年初申报创建到今年8月绿色金融改革创新试验区最终获批，重庆市绿色发展不断迈出新步伐。截至2022年9月末，全市绿色贷款余额达4972.33亿元，是2019年初的2.8倍，同比增长40.2%，高出全市各项贷款增速32.5个百分点；绿色贷款占各项贷款余额比重近10%，较2019年初大幅提升4.5个百分点；绿色债券余额超357亿元，是2019年初的2.7倍。

看效益——

普惠效应，绿色金融与生态文明交融互助

从垃圾焚烧发电到污水治理，从滨水岸线综合整治到节能环保改造，从绿色交通行业信贷投放到美丽乡村住房信贷支持……近年来，绿色金融成了重庆各大银行的重点发展方向。

丰都县位于三峡库区腹地，蕴含着丰富的风能资源，吸引来不少风电项目。而绿色项目的突出特点就是期限长、收益低，尤其需要长期信贷资金。“前几年没怎么关注风电，随着绿色金融的发展，现在各家银行抢着投。绿色金融，对我们银行而言意味着优质资产。”重庆农村商业银行公司相关负责人告诉记者。

丰都县莲花山风电场，绵延起伏的群山上矗立着一台台风机，长长的风机叶片在不停转动着。今年年初，重庆农商行投资的莲花山和五洞岩三期风电项目开工建设，计划年底可并网发电，总装机容量8万千瓦，总投资6亿元，预计年发电量1.6亿千瓦时，大约每年可为8万户居民供应绿色电力能源，节约标煤4.7万吨，减少二氧化碳排放12.3万吨。

“我们将坚持开发清洁能源，将丰都打造成大山里的‘绿电池’。”丰都县发展改革委主任邓清华告诉记者，有了绿色金融支持，丰都将招商引进一批清洁能源项目，不断优化能源供给结构，力争到2035年建成重庆市清洁能源示范基地。

看做法——

形成机制，破解项目识别难题

“很难想象，去年我们还在为项目资金发愁。”站在酉阳土家族苗族自治县丁市镇生态茶园里，项目负责人罗理感慨万千。2021年4月，该项目尚处于开发建设阶段，前期投入较大，“差钱”成为一道难以迈过的坎。就在一筹莫展时，重庆银行主动找上了门，提供了信贷支持。

“识别绿色项目不是个轻松活。过去，若干指标都需要人工来识别，效率很低。”重庆银行客户经理田攀告诉记者，“现在有了‘长江绿融通’系统，能够对项目自动进行环境效益测算，效率大大提升。生态茶园项目便是系统推送给我们的。”

田攀口中的“长江绿融通”，是中国人民银行重庆营业管理部打造的绿色金融大数据综合服务系统。“我们和市发展改革委、市生态环境局共同制定绿色项目（企业）评价标准，以此为基础，在系统内嵌入绿色金融标准智能识别功能，向金融机构及时发布经识别的绿色融资需求信息。”中国人民银行重庆营业管理部金融研究处副处长韩鑫韬告诉记者，“有了这个系统，以往是企业找银行，现在银行找企业。”

目前，“长江绿融通”系统已连通中国人民银行重庆营业管理部辖内各分支机构以及部分区县政府，接入金融机构近百家，助力全市形成了“政府推荐项目+绿色智能识别+系统推送项目+银行自主对接”的银企融资对接长效机制。截至2022年9月末，该系统采集并上线市级、区县级1860个绿色项目（企业）信息，其中，近1000个项目与银行成功对接。

看发展——

转型升级，构建绿色发展体系

“真没想到，排污权也能贷款，利率还比一般贷款优惠。”在成功获得重庆银行1亿元排污权质押贷款后，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“国际复材”）相关负责人不由感慨。

国际复材是工信部评定的玻纤行业“绿色工厂”，通过引进国内外先进的废弃处理技术，有效管控污染物。在了解到企业有扩大生产经营规模的资金需求后，重庆银行信贷人员主动上门，为其匹配排污权质押贷款产品，该产品让企业的排污权从“沉睡的资产”变成“流动的资金”，促进企业节能减排，助力生态环境改善。

“不同地区绿色金融的具体内涵，应该结合当地产业实际来看。”重庆大学经济与工商管理学院教授黄英君认为，“重庆是全国六大老工业基地之一，面临着传统产业转型升级的压力，始终强调推动绿色产业和绿色金融协同发展。”

近年来重庆着力创新机制，推动金融机构加速金融资源“低碳化”配置，促进绿色金融规模快速增长，助力实体经济加快绿色转型。

重庆依托金融行业自律组织，倡导金融机构从绿色金融发展计划、绿色贷款投向、贷款产生的碳减排量等角度，开展环境信息披露。2022年，全市75家金融机构披露了2021年年度环境信息，其中30家机构2021年新增绿色项目贷款平均碳减排48.98万吨。同时对金融机构绿色贷款、绿色债券、绿色金融租赁、绿色票据等数据月度采集，按人民银行总行《银行业金融机构绿色金融评价方案》要求，生成绿色绩效评价表，纳入央行金融机构评级，并配套总额20亿元的“绿易贷”再贷款和50亿元的“绿票通”再贴现工具，激励其加大对绿色项目的资金投放。

源源不断的金融活水，正不断助力重庆产业转型升级——在重庆两江新区，依托年产近百万台的成熟汽车产业体系，探索发展汽车绿色供应链金融；在南岸区，广阳岛智创生态城开展金融支持零碳示范区建设；在万州区，开展金融支持生态农业、康养旅游的产品创新……

“未来，重庆将持续推进供给侧结构性改革和传统制造业提质升级，绿色转型势在必行，绿色金融发展空间广阔。”黄英君告诉记者。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 10 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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