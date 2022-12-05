本报记者 史自强

“项目现实需求不迫切，预期效果不高”“申报预算缺乏标准，价格不合理”……近日，在河北省廊坊市财政局会议室内，一场预算绩效目标专家评审会的参会人员，正围绕21个部门申报的2023年预算项目支出进行激烈讨论。

2019年以来，廊坊大力推进预算绩效管理改革，3年来通过预算绩效管理审减收回资金累计达69亿多元，不仅缓解了财政紧张与资金沉淀并存的问题，还将有限财力集中用于全市大事要事和民生改善领域，让每笔财政开支都能“花钱见效”。

“越是在财政收支矛盾突出的情况下，越要分清轻重缓急，让有限财政资金发挥更大效益。”廊坊市财政局党组书记、局长姚振辉说。

过去，廊坊部分单位存在财政资金“重投入、轻管理、少问效”的问题。“改革前，财政管钱不管使用，部门管用不管效益，财政资金难以统筹优化，使用结果与部门职责、事业发展难以有效评估。”廊坊市财政局预算科科长刘海鹏说。

2019年3月，廊坊成为河北省预算绩效管理试点市。3年来，当地不断加强制度顶层设计，出台了涵盖预算绩效管理各环节的19项制度办法，完善事前、事中、事后管理，形成了“管理对象全方位、贯穿预算全过程、财政资金全覆盖、绩效管理全成本”的预算绩效管理体系。

面对预算申报谋划不细、预期效益不佳等问题，廊坊将绩效目标指标和事前绩效评估作为预算申报“双要件”，既把好财政资金使用“头道关”，又帮助部门提高项目谋划能力；面对部分项目资金使用效益低，廊坊对预算执行进度和绩效目标加强监管，促进部门务实高效履职、提高预算执行效率；面对预算绩效评价事后为主、应用效果不明显等问题，廊坊建立评价任务清单和结果应用清单的“双清单”制度。

廊坊通过开展预算绩效目标审核和事前绩效评估，3年来共审核评估预算项目1954个、预算88.4亿元，审减低效无效预算51.3亿元。与此同时，当地以绩效管理聚财力，持续优化财政支出结构，将审减全过程收回的69亿多元资金全部用于经济社会发展重点领域。一笔笔财政资金注入经济社会发展的各个领域，当地群众的幸福感和满意度不断提升。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 10 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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