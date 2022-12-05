本报天津12月4日电 （记者武少民）近日，天津修订《天津市科学技术进步促进条例》（以下简称《条例》），自2023年1月1日起施行。《条例》进一步突出科技创新的战略地位，着重强化天津市科技创新体系、创新能力和创新制度建设。

“通过地方立法，把近年来我市在科技创新领域取得的成功经验及时上升为制度规范，对全面促进我市科学技术进步，打造自主创新重要源头和原始创新主要策源地，加快建设高水平创新型城市具有重要意义。”天津市人大常委会法工委相关负责人说。

《条例》设专章，支持企业牵头组织创新联合体，鼓励企业加强原始创新，增加研究开发和技术创新的投入，鼓励社会力量通过设立基金、捐赠等方式多渠道投入基础研究和应用研究，依法保护科学技术人员自由探索等合法权益。

《条例》规定本市实行科学技术人员分类评价制度，对从事不同科学技术活动的人员实行不同的评价标准和方式，突出创新价值、能力、贡献导向，合理配置学术资源、设置评价周期、确定薪酬待遇，形成有利于科学技术人员潜心研究和创新的人才评价体系，激发科学技术人员创新活力。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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