本报石家庄12月4日电 （记者史自强）河北省政府办公厅日前印发《关于进一步吸引京津科技成果在冀转移转化的若干措施》（以下简称《措施》），提出将破除吸纳京津科技成果中的制约因素，通过资金和政策组合拳，推动创新要素向河北集聚。

根据《措施》，在激发创新主体吸纳转化积极性方面，针对企业，河北将由政府财政资金补助吸纳转化京津科技成果，降低企业创新投入风险；针对科研人员，将鼓励从事成果转化，在现金激励、利益分配和职称评定方面给予更多保障。在完善服务体系方面，河北提出打造京津科技成果直通车、激励技术转移机构开展服务两项举措，由政府搭建成果供给与技术需求精准对接平台，技术转移机构发挥市场化、专业化作用，畅通成果转化服务通道。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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