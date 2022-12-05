本报北京12月4日电 （记者王昊男）记者日前从北京微芯区块链与边缘计算研究院获悉：该研究院长安链团队成功研发海量存储引擎Huge，中文名“泓”。 “该引擎可支持拍字节（PB）级数据存储，是目前全球支持量级最大的区块链开源存储引擎。”团队负责人介绍，在区块链与5G、人工智能等数字经济新基建相融合的应用场景中，通过“泓”加持，长安链将进一步为可信万物互联保驾护航。

长安链是我国首个自主可控的区块链软硬件技术体系，自2021年初发布以来，已应用于国家级税务监管、可信数字身份体系、政务服务、供应链金融等300余个国民经济的重要行业和关键领域。据介绍，为了实现更有效率的存储、读写、查重、调用、归档等功能，“泓”采用了混合式存储架构、数据分片、冷热分离等技术；为了确保数据安全，它的存储模块提供了透明数据加密功能。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 12 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经