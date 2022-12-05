本报记者 王明峰

随着成渝地区双城经济圈建设、万达开川渝统筹发展示范区建设推进，四川省达州市近年来与重庆市万州区、开州区深入推进区域一体化发展，围绕人才资本共引共享，走出了招才引智、招商引资、全面汇聚资源的新路子。

达州曾是四川的欠发达地区、偏远山区，在拔尖人才、重大企业聚集方面存在短板。但当地人口在省内居第三位，人才资源总量达80.2万，也居全省前列。同时，达州资源禀赋优异，地上、地表、地下储藏着如天然气、锂钾、道地药材等，还被称为“中国气都”。

“达州拥有优秀资源禀赋，更要整合力量、发挥优势，借此链接更多发展动力。”达州市招才引智促进会首任会长杨宗国说，“达州市成立招才引智促进会，就是为了鼓励引导更多人为达州发展献智出力。”据促进会秘书长李维杰介绍，促进会自今年9月成立以来，通过联络在达院校、企事业、驻外办事处、驻外达商等优秀人才，目前已经掌握优秀人才资源6万余人，涵盖科技、医疗、文旅、金融、先进制造等众多领域，在10余个重点城市开展了宣传推介工作，吸引30余名企业家来达对接项目、开展工作。促进会副会长涂德祥说：“我们将继续吸纳更多优质会员，把这支人才队伍的作用发挥起来。”

“让大家知道达州、了解达州，才能吸引更多人才、项目落地。”达州市委组织部人才科负责人说，“在重点城市布局工作站也是重要方式。”据介绍，达州目前在北京、杭州、深圳、广州、重庆、成都、昆明等城市布局“双招双引”工作站13个。依托工作站，达州持续宣传推介招才招商政策、营商营才环境、经济社会发展、特色优势资源等，对接当地优秀人才、优势资本；今年以来新签约1亿元及以上项目200余个，投资总额达到1718.95亿元，助力1.1万余名大学生实现就业创业。

“越来越多的优秀企业、人才不仅关心地方政策的支持力度，还很关注当地的社会面貌、人文环境、资源禀赋、科研平台、区位优势等。”重庆“双招双引”工作站站长孙鸣说，“我们要充分发挥工作站作用，让企业和人才熟悉达州，到达州去投资创业，推动双方共进共赢、共同发展。”

据了解，为进一步延伸引才触角、扩大招商渠道，达州依托“双招双引”工作站，从高等院校、科研院所、驻外商会中精心选聘涵盖科技、医疗、金融、教育等领域130余人担任“双招双引”特聘专员。“今年，学校已有103名博士参加面试，其中24人已经入职。”四川文理学院招就处一名老师说，“特聘专员让这些博士对学校有了更深入的了解，促成他们加入了队伍。”据介绍，为支持特聘专员充分发挥作用，围绕其选聘、管理、激励等方面，达州专门出台了《“双招双引”特聘专员管理办法》，全方位、多角度对特聘专员提供服务保障。

在达州高新技术产业园区内，一块2000多亩的土地上建设正忙。“总投资达170亿元的蜂巢能源达州锂电零碳产业园，就将建在这里。”蜂巢能源科技股份有限公司相关负责人说，“达州拥有丰富的锂钾资源、优越的营商环境和良好的人才生态，我相信产业园也会给达州发展注入新的动能。”

招才引智、招商引资，为城市发展聚集资源，让资源落地更有效率。达州市委人才发展促进中心主任刘小流说：“目前，我们还引进了正凯集团、正威国际集团、赣锋锂业集团等重点企业落地达州。同时，还与近20名院士签订相关合作协议。达州已经形成了平台吸引人才、人才支撑平台的发展新格局。”

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 15 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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