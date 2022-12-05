陈丽莎

白鹤滩—浙江±800千伏特高压直流输电工程浙江段，国家电网工作人员登上一处100米高的铁塔开展工程验收，耐张线夹X光检测、无人机激光扫描等最新科技手段被运用于验收。据介绍，这项“西电东送”重点工程投运后，将为东部地区输送来自四川省的清洁水电。

近年来，国家电网公司积极服务和融入新发展格局，推动构建清洁低碳、安全高效的能源体系。在浙江各地，国家电网加快示范应用电网弹性智能发展、储能、氢电耦合、动态增容、分布式潮流控制技术等一大批新型电力系统相关新技术。地区清洁能源消纳水平逐步提升，电网越来越呈现绿色智慧弹性足的特点。

台州市大陈岛风能资源丰富，年均发电量达6000多万千瓦时。为用好绿色能源，国网台州供电公司在此建设了基于海岛场景的氢电耦合示范工程，今年7月投运。该工程构建了“制氢—储氢—燃料电池”热电联供系统：电解水时产生的高纯氧气可用于大黄鱼养殖，氢燃料电池发电时产生的热量可以为岛上民宿提供热水，旅游观光车也将在未来用上氢能供电的充电桩。

绍兴市新昌高新园区内，浙江省首个国资企业参与的“储能+基金”投资新模式的50兆瓦/100兆瓦时储能电站正式动工。该工程建成后，将搭配微电网打造能源柔性消纳生态圈，助力“零碳”工业园区建设。

在杭州市，国网杭州滨江供电分公司服务拓展班班长、党的二十大代表徐川子发起“轻量级”绿色智慧低碳楼宇改造项目。从2020年9月开始，徐川子团队用两周就完成了杭州人工智能产业园的试点改造：无线物联网络覆盖，空调及公共照明设备物联网接入，建筑内动态环境感知、水电气表智能化、电动车充电点有序充电、配电房等智慧改造……“一年多来，大楼减少约23万元电费支出，调峰能力达到了30%以上。”徐川子说。

2022年，国网浙江电力在打造高弹性电网的基础上，提出“数字化牵引新型电力系统”，即以数字化牵引源网荷储一体发力，推动多种能源资源最优配置、全社会综合能效最大化。据预测，到2025年，全省电力系统调节能力可达到最高负荷的10%左右，促进浙江能源系统实现安全可靠、清洁低碳、经济高效的三重目标。

新型电力系统示范项目在助力节能低碳的同时，也让居民对智慧能源有了更直接的体验。

双狮村位于宁波市北仑区泛梅山多元融合高弹性电网省级建设示范区内。村口有着国家电网公司首个配网台区智能融合终端参与智能双向互动的V2G充电站。充电站于波谷时充电、波峰时放电，辅助电网削峰填谷，放电产生的收益还能给在此充电的村民带来收入。一个月间，村民贝蓓就赚到1200多元：8时至11时、13时至16时，以每千瓦时3.5元的价格用新能源汽车向电网放电；11时至13时，以每千瓦时1元的价格给新能源汽车充电。

今年以来，国网温州供电公司为温州市平阳县鳌江镇梅溪乡书阁村的鸽子养殖基地提供了精准用电服务。“自从我们采用了电气化设备进行养殖，节省了人工成本，鸽子的存活率、产蛋量也上去了。”星亮鸽业有限公司负责人钟声亮说。

目前，国家电网还积极推动浙江省级能源大数据中心建设，为掌握社会用能情况提供辅助支撑，服务企业绿色低碳转型。截至9月15日，3万余家企业通过该中心的引导主动参与节能降碳。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 15 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经