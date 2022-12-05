本报记者 韩 鑫

前不久，第二十届中国国际软件合作洽谈会上，优卡集团、数聚智造人工智能等多家企业签约，将总部落户成都。今年以来，四川成都市已签约30个软件项目，累计签约投资金额约486.7亿元。

连续举办20届的软洽会，见证了成都软件产业集群的成长历程：产业规模从2003年时的不足70亿元增至2021年的5700多亿元。

作为数字产业集群的典型代表，成都软件产业集群何以快速成长？迈向高质量发展，成都又有哪些思路？记者进行了采访。

成都软件产业集群从无到有、从小到大，不断跃上新台阶

异地就医，只需使用身份证，就能直接在医院窗口结算，让患者省去了医保报销的“跑腿之苦”。这背后，有一套强大的国产应用软件系统在支撑。

“异地就医直接结算涉及人员流、业务流、资金流等信息的互联互通，需要依靠十分复杂的软件系统来实现。”四川久远银海软件股份有限公司副总裁乔登俭介绍，经过构建技术底座、确立联通标准、打通接入渠道，由公司承建的国家跨省异地就医管理子系统于2020年5月成功上线。

本土软件企业拿下国家重大项目，是成都软件产业集群茁壮成长的缩影。

“20多年来，历经‘筑巢引凤’起步发展、‘名城建设’优化环境、‘高质量发展’建圈强链三个阶段，成都软件产业集群从无到有、从小到大，不断跃上新台阶。”成都市软件行业协会秘书长程宏介绍：2000年前后，成都推出“筑巢引凤”计划，向全球发出“求贤帖”，吸引了微软、IBM、华为等一批企业前来投资，逐步成为软件产业热土；2011年12月，成都被工信部授予“中国软件名城”称号，软件产业规模首次突破1000亿元；这之后，成都又先后制定出台一系列规划举措，以及物联网、云计算、大数据、5G、人工智能等领域相关政策，稳步推进集群高质量发展。

“受益于产业集群发展，公司从20年前的不足100人发展到现在的4800多人，年营业收入从最初的几百万元增长到如今的超13亿元，市场覆盖全国220余个城市，为16万家医药机构和7亿社会公众提供信息化服务。”乔登俭说。

在工业软件领域，成飞公司的管控中心系统已达到规模级应用；在基础软件领域，中瓴智行凭借自主研发的智能出行虚拟化操作系统，一举填补国内空白；极米科技积极投身软硬结合的智能观影平台，成为国内投影机市场的领先企业……随着水平的持续提升，软件已经成为成都全市的支柱性产业之一。

截至目前，成都软件产业集群已拥有亿元级企业332家，“专精特新”企业90家，上市企业47家，相关市场主体从2003年的千余户提升到如今的超过18万户，从业人员达到约57万人，创新平台超100个，拥有软件著作权超过37.1万件。今年前三季度，成都软件产业实现主营业务收入4265.6亿元，同比增长7.9%，保持较好发展态势。

政产学研共同促进、产业链上下游协同合作，助力集群发展壮大

第二十届软洽会上，特别设置了一座别出心裁的时空走廊。左侧，产业园区、链主企业、创新平台等信息一览无余。右侧，详细记录了国家软件产业基地成功挂牌、华为成都研究所奠基开工、成都天府软件园竣工投运、信息安全第一股成功上市等一个个重要节点，梳理出20多年来成都软件产业的发展脉络。从中不难发现，政产学研共同促进、产业链上下游协同合作，为软件产业集群在成都发展壮大提供了重要支撑。

——以人才资源为支撑，吸引企业集聚。

“不同于其他产业，软件和信息服务业高度依赖人才和知识。多年来扎根在成都、发展在成都，看中的便是这里丰富的人才资源。”乔登俭告诉记者，如今，公司员工中超过1/3是研发人员，其中八成以上来自川渝地区，“近年来，我们与四川大学、电子科技大学等科研院所深入合作，加快科研成果转化，让企业收获了加速成长的源源动力。”

“在成都，以四川大学等为代表的60多所高校，每年可向软件企业输送相关专业毕业生6万多人。”在程宏看来，充足的人才储备和较高的人才队伍稳定性是成都软件产业集群的重要优势。

——以信息基础设施为底座，支撑产业创新。

成都天府新区兴隆湖东南角，一座蓝色立方体建筑里，安放着一个最高运算速度可达10亿亿次/秒的“最强大脑”。这里，就是国家超算成都中心。

“借助超算中心的强大算力，成都承接国家重大科技创新项目的能力得到大幅提升。”国家超算成都中心相关负责人介绍，2020年9月投运以来，超算中心已先后为35个城市的800余个用户提供了算力服务，覆盖装备制造、人工智能等领域。截至今年10月，完成用户计算任务数超1900万个，协助招引企业80余家。

不只是超算中心，近年来，中国移动（西部）云计算中心、阿里云西部云计算中心、华为·成都智算中心等一批信息基础设施在蓉城稳步推进；智能交通、智慧政务、城市大脑等融合基础设施加快布局，夯实了软件产业集群的发展底座。“良好的信息基础设施既是基础软件、信息安全等软件产业的坚实基础支撑，也为软件产品提供了广阔应用场景。”程宏说。

——以产业链为纽带，形成协同效应。

“梯次互补的集群生态，有利于通过技术互通、业务共享提高产业协作效率。”乔登俭说，公司在2020年国家超算成都中心、华为等联合举办的数字中国创新大赛中获奖后，与华为建立了密切合作关系，并于2021年成功研发出医共体信息平台，“目前，公司正与集群内多家软件厂商在国产芯片、数据库、操作系统等方面深度合作。”

与咪咕洽谈中长视频事宜、跟腾讯展开电竞合作，极米科技与同处成都天府软件园的多家上下游企业密切合作。“集群内集聚了多领域的众多优秀软件企业，不管是业务拓展还是人才招引，都为企业发展带来很大便利。”极米科技股份有限公司副总裁罗廷说。

引进龙头企业、加强技术攻关、完善基础设施，打造具有国际竞争力的数字产业集群

“带动性强的龙头企业、较强的技术创新能力和完善的数字基础设施，是打造具有国际竞争力的数字产业集群应当具备的主要条件。”成都市经济和信息化局副局长蒲斌告诉记者，下一步，成都软件产业集群将从几方面持续发力，力争实现更大发展。

——吸引更多龙头企业。

据介绍，成都将围绕集群产业重点领域组建招商专班实施靶向招商，依托国际国内重大展会平台积极开展会展招商，力争吸引全球软件百强、中国软件百强、中国互联网百强企业等赴成都布局。同时，引导推动高成长型企业利用主板、中小板等多层次资本市场融资，实现跨越式发展。

——加强核心技术攻关。

“我们将利用云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术，持续挖掘智慧民生行业的市场潜力。期待有关部门搭建公共服务平台，加强产学研、上下游协同合作，并出台相关支持政策，鼓励新技术的应用推广。”乔登俭说。

“技术创新能力是产业集群的核心竞争力。”蒲斌告诉记者，下一步，成都一方面将聚焦产业前沿领域，遴选一批示范效应突出、上下游带动能力强的链主企业和创新能力强、发展潜力大的高成长性企业，开展核心技术攻关、创新产品开发和示范推广；另一方面，积极面向国家软件产业发展战略需求，推动企业和科研机构协同开展关键领域重大共性技术联合攻关。

——完善数字基础设施。

据介绍，成都软件产业集群将以物联网、大数据等技术为支撑，全面提升算力、通信、人工智能等方面基础设施，构建公共服务智慧便捷、社会治理模式创新、产业加速转型升级的新型基础设施体系。此外，还将鼓励集群企业依托国家重大工程输出软件技术、产品和服务，拓展国际合作空间。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 18 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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