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巩固工业经济回升向好趋势（观象台）

金  言
2022年12月05日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　面对经济下行压力，我们要增强信心、迎难而上，把稳工业经济摆在更加突出位置，努力巩固其回升向好趋势

　　

　　实施工业企业技术改造升级导向计划，进一步扩大汽车消费，组织开展中小企业数字化赋能专项行动……前不久，工信部、国家发改委、国务院国资委等部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》（以下简称《通知》）。5个方面、17项具体举措，聚焦当前工业经济运行中面临的突出矛盾困难，目的就是要以更大力度、更有效举措进一步振作工业经济，全力确保四季度工业经济运行在合理区间，并为明年实现“开门稳”、加快推进新型工业化打下坚实基础。

　　工业是经济增长的主体和引擎，振作工业经济是稳住经济大盘的坚实支撑。今年以来，受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响，部分地区工业生产一度放缓。通过深入落实前期已出台的相关政策，工业经济下滑势头得到扭转。今年三季度，全国规模以上工业增加值同比增长4.8%，较二季度回升4.1个百分点，有力支撑了国民经济稳定恢复。

　　同时也要看到，10月份工业经济主要指标再次出现小幅波动，能源供需偏紧、物流不畅等问题时有发生，持续恢复的基础仍不稳固。面对经济下行压力，我们要增强信心、迎难而上，把稳工业经济摆在更加突出位置，努力巩固其回升向好趋势。

　　稳工业经济，要进一步释放需求、挖掘潜力。三季度以来，依托汽车等行业拉动，我国工业增速有所回升，但社会消费品零售总额、民间投资、工业品出口等主要指标增速处于下降区间，市场需求仍然偏弱，对工业生产形成一定抑制作用。为此，要在需求侧着力扩消费、促投资、稳出口。此次《通知》提出的引导企业开展新一轮技术改造和设备更新投资、开展“信息消费+乡村振兴”系列活动、支持中小微企业参加境外展会等举措，都有利于更好激发民间投资活力、释放消费需求潜力。

　　稳工业经济，要进一步打通堵点、补链强链。供需有效对接是畅通经济循环的内在条件，也是稳定工业经济的重要基础。近期，部分产业链供应链短板弱项凸显，工业企业正常生产受到影响。为此，我们要加强关键产品供应保障和协同储备，加快新技术新产品应用推广，有效破除关键环节“卡脖子”、新增长点支撑不足等制约，不断增强工业经济的韧性。

　　总体来看，尽管国际环境复杂严峻、国内经济恢复面临不少挑战，但是我国经济长期向好的基本面没有变，物质基础雄厚、市场空间广阔、人力资源丰富、发展潜力巨大的基本特质也没有变。坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，全力抓好稳增长各项工作，进一步激发各类市场主体活力，我们一定能推动工业经济回升向好、行稳致远。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月05日 18 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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