本报记者 丁怡婷

深夜两点，气温已降至零下21摄氏度，位于内蒙古的国家能源集团黑岱沟露天煤矿灯火通明，百余台大型主采设备开足马力。“为了防止洒水道路结冰，每隔3小时就要喷洒一次防冻液，现在每天能生产原煤近10万吨。”黑岱沟露天煤矿矿长钮景付介绍。

向南千余公里，华电四川广安发电公司的储煤棚内，堆起一座座十余米高的“煤山”。燃料管理部主任陈宗辉说：“十几位同事在北方主要产煤区蹲点煤炭采购发运，目前每天用煤2万吨左右，存煤可用30天以上。”

当前，我国北方地区已经全面进入供暖季。11月下旬，受寒潮天气影响，北部和中东部大部地区气温大幅下降。煤炭、电力企业多措并举做好保供稳价工作，确保人民群众温暖过冬。国家能源局煤炭司副司长刘涛介绍，9月以来，全国统调电厂存煤保持在1.7亿吨以上，电煤供应形势持续向好，有效保障了发电供热用煤需求。

与此同时，油气增储上产开足马力。中国石油塔里木油田年产原油达660万吨，提前一个月超过去年全年产量，创历史新高；中国石化天然气分公司今年已累计向9座储气库注入天然气超28亿立方米，调峰能力达1500万立方米/日以上，可满足3000万户家庭一天的用气需求；中国海油持续加大海陆勘探开发力度，预计今冬明春供应国产天然气约100亿立方米……国家发改委新闻发言人孟玮说，今冬供暖季我国天然气资源供应总体上是有保障的，受持续寒冷天气等影响，高峰时段、部分区域可能会出现供需偏紧情况，“我们将组织各地切实履行保障民生用气的主体责任，确保民生用气充足稳定供应。”

清洁能源供暖大显身手。11月15日，国家电投“暖核一号”核能供热工程在山东海阳市启动今冬明春供暖。据统计，“暖核一号”三个供暖季累计对外提供清洁热量258.2万吉焦，减少原煤消耗23万吨，减排二氧化碳42万吨。放眼全国，一批大型风电、光伏、水电项目陆续投产，为能源保供提供更多绿色支撑。

全力做好今冬明春能源保供工作，既要保产量，还要保输送、稳价格。

多方发力保输送。保运煤——铁路部门大力组织西煤东运、北煤南运，大秦铁路日运煤量回升至百万吨水平；国家能源集团黄骅港务公司依托智慧港口建设成果，以煤炭快卸快装保障作业效率，日均装船65.5万吨，较保供之前年均水平提高18%。畅输气——国家管网集团加速“全国一张网”织网组网，打通区域梗阻，提升资源互供互保能力，日输气量超过6亿立方米，用气高峰时日输气量可提升至近9亿立方米。稳送电——国网四川电力加快推进19项度冬重点工程按期投运，运检抢修队伍24小时待命，做好电网设备运维；南方电网贵州电网公司运用防冰预警监测、融冰装置等手段，应对冬季低温雨雪凝冻天气，保障电网安全平稳运行。

多措并举稳价格。面对全球能源价格持续高位震荡的局面，能源行业及时研判、超前谋划。10月份，秦皇岛5500大卡动力煤年度长协价格719元/吨，较年初下降6元/吨。目前，主要供气企业管道气平均供气价格多在每立方米2至3元，部分尖峰增量气源价格也控制在每立方米4至5元，为能源保供稳价工作打下坚实基础。

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 18 版）

(责编：白宇、岳弘彬)

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