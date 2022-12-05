原标题：实操会计师人员能力验证工作启动

日前，为推动我国实操会计领域的建设发展，国家市场监督管理总局认证认可技术研究中心（以下简称“市场监管总局认研中心”）启动实操会计师培养培训及人员能力验证工作。面对新时期会计领域人才需求，市场监管总局认研中心构建了标准化育才工作体系，着力贯通人才职业发展通道，全面开启会计实操专业技能型人才“黄金时代”。

实操会计师是集做账报税、编制报表、税务筹划、会计管理、财务分析、预算管理等技能于一身的高素质综合型人才，实操会计师人员能力验证是指按照相关规定或标准，根据培养培训及考核验证规则，采取专业知识学习、能力素质考核、结果分析比对及验证等方式，对实操会计师的专业能力进行培养培训及验证的合格评定过程。

随着经济的不断发展，我国会计市场潜力巨大，专业人才需求旺盛，国家多项政策也在推动财会行业的发展及会计人才队伍的建设。在目前的就业形势及岗位要求下，会计职称应考人员再创新高。但会计实操技能人员的培养和考评机制欠缺，无法从根本上解决企事业用人单位与会计求职者之间的供需矛盾。为响应我国培养高素质会计人才的号召，相关部门颁布了一系列改革措施，不断上线、优化财税系统，与此同时，越来越多的经营者开始注意到财税合规的重要性。

“实操会计师在提升企业账务合规水平的同时，也引导国内企业遵守法律法规和监管要求，畅通政府企业双向互动通路，建立互利共赢发展机制。”市场监管总局认研中心相关负责人表示，专业的会计实操能更充分地发挥税收政策的宏观调节作用，不断提升企业效率。在未来技能时代的大背景下，实操会计师将迎来供不应求的市场前景。

伴随经济的快速发展，现代化的市场经济体系对实操会计人才队伍的整体素质提出了更高要求。当前，我国实操会计的工作正面临巨大的需求和挑战，实操会计师的重要性也在逐步凸显。实操会计师作为规范企业行为、保护企业利益、推动政府宏观调控目标实现的高素质综合型人才，正在成为增强我国企业发展韧性的中坚力量。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经