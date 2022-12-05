原标题：航天新征程 | 航天员的回家之路：精心设计 科技含量高

央视网消息：航天员返回地球的流程，简单来说就是分离、穿越大气层、着陆，听着很简单，但其实每一步都有很多精心设计的环节，科技含量非常高。

航天员的回家之路，第一步就是分离。在这个过程中，载人飞船要和空间站组合体分离，返回舱还要和轨道舱、推进舱分离。在完成分离之后，神舟飞船会从400公里高度的圆形轨道变轨到近地点低于100公里高度的椭圆形轨道，从而为再入大气层做准备。

再入大气层是航天员回家之路上风险最高的一个步骤，再入的过程中，返回舱会和大气层摩擦，产生上千度的高温，普通材料根本经受不住，这个时候，就需要用到防热衣。

总台央视记者 李宁：现在我们看到的就是神舟飞船返回舱的防热大底，在上面可以非常明显地看到这种蜂窝状的防热材料，这个就是它的防热衣，我们就需要通过燃烧这种防热材料来带走热量，从而保证航天员的安全。

航天科技集团五院载人飞船系统总体副主任设计师 彭华康：高温材料的碳化剥落会带走大量的热量，返回舱的动能逐渐变小，它的动能逐渐地转化为热量耗散掉，然后它的速度也由第一宇宙速度，也就是七点几公里每秒的速度，逐渐降低到几百米每秒。

在经历了大气层的考验之后，航天员就可以看到地面了，这个时候，为了让返回舱平稳着陆，在距离地面十公里的时候，降落伞会打开，进一步降低返回舱的速度，同时，发动机也会做好着陆缓冲的准备。

航天科技集团五院载人飞船系统总体副主任设计师 彭华康：当返回舱降落到离地面一米左右的时候，着陆反推发动机会工作，它产生一个向上的冲量，进一步使返回舱的速度降到1到2米每秒。然后我们舱内又有缓冲的座椅，座椅里面也还有一些缓冲的材料，能够进一步确保返回舱着陆的冲击更小，确保航天员的安全。

返回舱降落伞：航天员回家的安全保护伞

神舟十四号返回舱通过大气层的考验之后，就会迎来下一个难关——减速。由于重力的作用，返回舱的下降速度非常快，要让它下降到一个航天员可承受的着陆速度，就需要另一件神器——降落伞。

返回舱的降落伞分为引导伞、减速伞、主伞三顶伞。首先，返回舱大约在距地面10公里的高度自动打开伞舱盖，拉出引导伞，引导伞再拉出减速伞，这时返回舱速度大约为180米每秒。减速伞工作19秒钟后，与返回舱分离，同时拉出主伞，这时返回舱的下降速度逐渐由80米每秒减到40米每秒，然后再减至7-8米每秒。在整个过程中，为避免过载太大，减速伞和主伞并不能一下子全部打开。

航天科技集团五院载人飞船系统副总设计师 荣伟：如果是我们直接把1200平方米主伞要打开的话，它对返回舱作用的驱动力非常大，相当于是可能要达到100个G左右，这样的话航天员在里面肯定是受不了的，所以为了使返回舱减速，使航天员能够达到比较舒适的过载的条件，就像我们开车似的，要慢慢地减速，逐渐地减速，相当于先把它速度降低一点以后再降低。

为了防止主伞出现故障，返回舱还配有备伞。在返回舱从6公里高度向5公里下降时，如果用时少于预定时间，系统会判断为主伞系统工作异常，从而自动启动备份伞，保证航天员的安全。

航天科技集团五院载人飞船系统副总设计师 荣伟：伞从开始研制到现在已经是用飞机进行投放大概有100多个架次的试验验证了，为了保证航天员的安全，一般不会做太大的改进，但是我们一些新的技术可能会用到新的一些型号任务里面。 再一个就是为了保证它的可靠性，我们针对包括包伞装伞，采用一些新的方法、一些手段，更加提高产品的可靠性，保证航天员的生命安全。(央视网)

(责编：赵竹青、陈键)

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