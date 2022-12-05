原标题：中网投：把服务网络强国建设作为投资首要任务

时代育新机，逐梦新征程。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央洞察发展大势，擘画未来蓝图，围绕建设网络强国和数字中国、推动数字经济发展出台一系列重大方针政策、作出一系列重大战略部署，推动我国网信事业取得历史性成就、发生历史性变革。数字经济成为助推我国经济社会高质量发展的重要支撑和关键引擎。

在推动数字经济稳健发展、创新网信领域投融资机制的探索中，中国互联网投资基金（以下简称“中网投”）在中央网信办及财政部的领导和支持下，正逐步探索具有国家级政府产业投资基金特色的价值投资之路。

定战略：聚焦核心技术突破

在数字经济发展过程中，投资发挥着重要的推动作用。国家战略资本和产业资本的聚集方向和效率，直接影响着产业发展的进程。

为激发经济增长新动能，国家层面不断加强顶层设计，推动政策创新，以成立政府产业投资基金的方式整合配置优势资源，引领产业投资方向，推动新兴产业发展。2017年，根据党中央决策部署，经国务院批复，中央网信办和财政部共同发起成立网信领域第一支国家级政府产业投资基金——中国互联网投资基金，基金规划总规模达千亿元，财政资金的引导和放大效应凸显。

作为国家级基金，中网投自诞生之日起，就带有鲜明的战略属性，始终把服务网络强国建设作为投资首要任务，坚持以社会效益为主，带动社会资本积极参与网信产业发展，引导资金投向网信事业发展的重要领域和薄弱环节。

面对日趋激烈的国际科技竞争，牵住关键核心技术自主创新这个“牛鼻子”是重中之重。中网投立足网信事业发展全局，助力打造“国之重器”，从实践中提炼出“补短板、锻长板、布前沿”的投资策略。

其中，“补短板”就是聚焦核心技术突破，筑牢产业安全底线。中网投坚持长期价值投资，积极发挥资本效能，助力企业在技术上和产业上实现重点突破及跨越发展。在中网投已投企业里，有的凭借“十年磨一剑”的信念专注自主研发，在长期高度依赖国外的基础关键薄弱环节实现重要突破，也有的独辟蹊径，走出了一条汇聚资源、融合创新的新路子。例如，由中网投所投资的某工业智能化设计平台及应用服务提供商，在Matlab等基础研发设计工具被禁限的情况下，加速研发全功能替代品，打造了数字化时代国际领先的建模仿真通用平台。在EDA（电子设计自动化）领域，国内厂商份额不足10%，且多以点工具为主，存在明显短板。由中网投所投某国内EDA企业，通过自主研发、投资并购、产业协同等方式，汇聚专业人才团队，从点工具到单领域、全流程，力争实现EDA工具的全面突破。

2021年9月，中国互联网投资基金举办“聚焦核心技术 助力网络强国”主题展览，携48家被投企业亮相世界互联网大会“互联网之光”博览会。

谋创新：投资赋能企业发展

在新一轮科技革命和产业变革中，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，是深化新兴应用技术创新，提升产业数字化、智能化水平的重要途径，也是建设数字中国、智慧社会的重要举措。

中网投所坚持的“锻长板”就是助力构建数据、算力等新型基础设施，推进各行业“上云用数赋智”。近年来，人工智能、云计算、大数据一直是投资和创新较为活跃的领域。以人工智能为例，2018年以后人工智能领域投资总额虽有所下降，但仍保持热度并逐渐趋于稳定，其中自动驾驶、无人系统（机器人）、新型人工智能芯片得到社会各界持续关注。基于技术趋势和市场研判，中网投重点瞄准相关核心算法理论、共性关键技术及重点资源平台等开展投资布局。

近年来，中网投已投相关企业也逐步成长为行业领军者，利用新技术对传统产业进行全方位、全链条改造，大大加速了相关产业数字化进程。在中网投已投企业图谱中，有的人工智能企业前瞻性打造新型人工智能基础设施，打通算力、算法和平台，实现高效率、低成本、规模化的AI创新和落地；有的大数据服务企业自研BDP数据分析平台、知识图谱等产品，服务于城市治安管理、智慧城市、金融科技、能源物联网等领域的数字化转型；有的智能驾驶服务商打破了我国在量产自动驾驶规划和控制算法方面长期落后的局面。越来越多的企业走出国门，为全球产业数智化提供中国方案、贡献中国智慧。

促协同：投早投小投前沿

“多做雪中送炭的事”，是中网投员工牢记于心的一句话。

创新型科技企业的成长，离不开各阶段资本的接续助力。创业公司起步融资难、抗风险能力弱，面临人才、资金、商业化等多重风险及挑战。中网投注重发掘有潜力的中小企业，将投资阶段向中早期延伸，积极帮助企业纾解资金难题，在起步的关键阶段“扶一把”。目前，在中网投所投资的企业中，处于初创期和成长期的项目数量占整体项目数量的比例接近80%，其中，处于初创期项目的数量更是超过整体项目数量的三分之一。

“创新创业离不开外部环境的有力支撑，更需要政策、资本、服务体系等多个层面给予支持。政府投资基金支持科技型中小企业，助力其提升原始创新能力，对于全社会支持创新创业也具有一定的示范意义。”中网投管理公司董事长吴海说。

“察势者智，驭势者赢。”投早投小投前沿，中网投根据国家战略发展要求，抓住产业变革机遇主动而为之。中网投深入践行“布前沿”的投资策略，立足战略性、先导性突破，提前布局新型网络技术、新型存储技术、新型计算技术、新型交互和互信技术，瞄准量子计算、卫星互联网、北斗导航、RISC-V、数字孪生、AR/VR等领域的潜力企业，抢占发展先机。

由中国互联网投资基金所投人工智能企业开发的“六合一”数字哨兵设备助力抗疫。

筑生态：打造数字经济投融资“同心圆”

良性的产业生态是孕育科技创新的厚土。近年来，国家级政府投资基金成为资本市场的重要参与者，在引领产业方向、凝聚社会资本力量、构建产业生态等方面发挥着积极作用。

随着所投项目数量的不断增长，中网投所投企业生态圈也在持续扩大。作为战略投资者，中网投坚持为被投企业“搭台唱戏”，利用平台优势，帮助企业协调产业资源、对接投资机构、支持市场拓展，将所投企业与基金出资方、战略投资者、产业投资人、产业链上下游企业以及生态圈里的其他被投企业连接起来，协同联动，努力赋能企业发展。

在中网投的陪伴助力下，截至2022年三季度末，有17家所投企业成功登陆资本市场，其中，12家在上海证券交易所科创板上市，共同参与我国资本市场深化改革的进程。在国家级专精特新“小巨人”企业名单中，也有多家被投企业上榜。

画好“同心圆”，需举各方之力。中网投于2019年发起成立数字经济投融资联盟，联盟汇集知名投资机构、网信企业、高校和研究机构、中介机构等，目前已有成员130余家，搭建起投融资对接的桥梁。正如数字经济投融资联盟理事长、国际货币基金组织原副总裁朱民所言，希望数字经济投融资联盟今后能够“成为数字经济领域投资方向的开源引领者、投融资平台的建设参与者、供给侧结构性改革的有力推动者”。数字经济投融资联盟依托世界互联网大会、数字经济投融资“云路演”、战“疫”线上路演等活动提升投融资对接效率，通过分享沙龙、专题研讨等形式畅通政策端、产业端、投资端沟通渠道，推动互促共生的投融资大生态圈进一步形成。

与此同时，中网投积极引导所投企业承担社会责任，为新冠肺炎疫情防控和乡村振兴贡献力量。新冠肺炎疫情期间，多家“云大智”（云计算、大数据、人工智能的统称）所投企业利用数字化技术及平台为抗疫提供疫情溯源追踪、物资生活保障、在线医疗教育等服务；网络信息服务领域平台企业着力保障就业民生，下沉到三四线城市及农村市场，为工人、农民和退伍军人拓宽就业和创收渠道。

从支持核心技术突破的重点聚焦，到“补短板、锻长板、布前沿”同向发力的投资策略，从投早投小、雪中送炭，到协同赋能、构建生态，新时代新征程下，中网投积极探索国家级政府产业投资基金的赋能路径，不断拓展创新圈、生态圈，为网信企业发展增添新动能。

当前，党和国家不断强化对重大科技创新的领导，健全关键核心技术攻关新型举国体制，政府、科研院所、企业和投资机构等各方都在为实现高水平科技自立自强而努力。在核心技术攻关路上，中网投始终坚持勇当攀登者、奋斗者，努力成为探路者、陪伴者，携手同业机构和所投企业，共同为关键核心技术攻关突破加速助力，勇攀科技高峰。

来源：《中国网信》2022年第8期

(责编：赵竹青、陈键)

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